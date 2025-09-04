Гросс активно строит новые магазины, но бюрократия вставляет палки в колеса
«Если в одних самоуправлениях детальный план утверждают быстро, то в других все может застопориться из-за злонамеренности или придирчивости одного чиновника», – считает Олег Гросс, владелец одноименной торговой сети.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.