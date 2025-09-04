Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,09%920,14
  • OMX Tallinn−0,07%2 005,98
  • OMX Vilnius0,54%1 232,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,18%9 194,16
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,61
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,09%920,14
  • OMX Tallinn−0,07%2 005,98
  • OMX Vilnius0,54%1 232,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,18%9 194,16
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,61
  • 04.09.25, 08:45

Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»

Автоналог серьезно ударил по бизнесу продавцов подержанных машин: потенциальные покупатели больше не могут с удобством совершать тест-драйвы и из-за этого отказываются от сделок.
По словам владельца тартуского автосалона Lumo Мартина Керге, ограничения на использование номеров PROOV поставили продавцов подержанных машин после введения автоналога в сложное положение, и он уже задумывался о прекращении бизнеса.
  • По словам владельца тартуского автосалона Lumo Мартина Керге, ограничения на использование номеров PROOV поставили продавцов подержанных машин после введения автоналога в сложное положение, и он уже задумывался о прекращении бизнеса.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Лидер партии «Eesti 200» заявила в передаче радио Äripäev «Poliitikute töölaud», что раз больше нет страха долговой спирали, есть основания для того, чтобы с 2027 года автомобильный налог был отменен.
Новости
  • 27.08.25, 12:48
Мертсина – о возможном отказе от повышения подоходного налога: с точки зрения времени это выглядит странно
Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
Новости
  • 26.08.25, 16:05
Правительство готовится отказаться от повышения подоходного налога
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Отчеты на первый взгляд успешного интернет-магазина бытовой электроники указывают либо на налоговое мошенничество, либо на крупную неудачу. В последнем, однако, сомневаются как налоговые эксперты, так и конкуренты, которых выводит из себя кажущийся недобросовестным бизнес.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
2
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
3
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
4
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
5
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Биржа
  • 04.09.25, 12:12
Убыточная сделка: TextMagic расстается с платформой Voog
Новости
  • 04.09.25, 11:49
Суд отстранил народного заседателя от участия в рассмотрении уголовного дела Danske
Новости
  • 04.09.25, 11:11
Сутть возложил на Elering ответственность за цену на электроэнергию
Новости
  • 04.09.25, 10:16
Обрабатывающая промышленность выросла в июле на 3,5%
Биржа
  • 04.09.25, 09:50
Novaturas и турецкий инвестор приостановили сделку, переговоры начнутся заново
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
Новости
  • 03.09.25, 19:21
Офис Рагнара Сасса в Киеве подвергся ракетному обстрелу

Сейчас в фокусе

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Самый известный продукт компании Milrem – наземное транспортное средство THeMIS.
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025