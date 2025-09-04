Суд отстранил народного заседателя от участия в рассмотрении уголовного дела Danske
Председатель Харьюского уездного суда счел обоснованным ходатайство прокуратуры об отводе народного заседателя Аарне Саара от рассмотрения уголовного дела Danske, так как ему самому предъявлено обвинение.
Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
