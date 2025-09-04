Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%295,56
  • OMX Riga−0,09%920,14
  • OMX Tallinn−0,07%2 005,98
  • OMX Vilnius0,54%1 232,55
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,18%9 194,16
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,61
  • 04.09.25, 11:49

Суд отстранил народного заседателя от участия в рассмотрении уголовного дела Danske

Председатель Харьюского уездного суда счел обоснованным ходатайство прокуратуры об отводе народного заседателя Аарне Саара от рассмотрения уголовного дела Danske, так как ему самому предъявлено обвинение.
Предварительное заседание по делу об отмывании денег в Danske Bank, состоявшееся пару лет назад.
  • Предварительное заседание по делу об отмывании денег в Danske Bank, состоявшееся пару лет назад.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Пару лет назад начался судебный процесс по делу Danske, и сейчас он дошел до стадии дачи показаний бывшими сотрудниками банка, проходящими по делу. Сегодня в этом процессе возникла неожиданная пауза.
Новости
  • 08.01.25, 09:58
Эстония получит 50 млн долларов от штрафа Danske Bank
Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
Новости
  • 13.11.23, 13:46
Начался суд над бывшими работниками эстонского филиала Danske Bank
В понедельник в Харьюском уездном суде начались слушания по делу Danske. Работников эстонского отделения банка обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
2
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
3
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
4
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
5
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Биржа
  • 04.09.25, 12:12
Убыточная сделка: TextMagic расстается с платформой Voog
Новости
  • 04.09.25, 11:49
Суд отстранил народного заседателя от участия в рассмотрении уголовного дела Danske
Новости
  • 04.09.25, 11:11
Сутть возложил на Elering ответственность за цену на электроэнергию
Новости
  • 04.09.25, 10:16
Обрабатывающая промышленность выросла в июле на 3,5%
Биржа
  • 04.09.25, 09:50
Novaturas и турецкий инвестор приостановили сделку, переговоры начнутся заново
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
Новости
  • 03.09.25, 19:21
Офис Рагнара Сасса в Киеве подвергся ракетному обстрелу

Сейчас в фокусе

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Самый известный продукт компании Milrem – наземное транспортное средство THeMIS.
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

