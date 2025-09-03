Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske

Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
Foto: LIIS TREIMANN
В начале заседания прокуратура подала ходатайство об отстранении одного из народных заседателей. На Иванов день между народным заседателем Аарне Сааром и его бывшей супругой произошел конфликт. Через неделю Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Саару подозрение, а в конце августа – уже уголовное обвинение. Саару предъявлено обвинение в возможном применении насилия.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?