Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,01%918,41
  • OMX Tallinn−0,12%2 000,8
  • OMX Vilnius−0,08%1 234,11
  • S&P 5000,05%6 498,12
  • DOW 300,14%45 578,64
  • Nasdaq 0,06%21 811,6
  • FTSE 1000,23%9 242,53
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,14
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,01%918,41
  • OMX Tallinn−0,12%2 000,8
  • OMX Vilnius−0,08%1 234,11
  • S&P 5000,05%6 498,12
  • DOW 300,14%45 578,64
  • Nasdaq 0,06%21 811,6
  • FTSE 1000,23%9 242,53
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,14
  • 09.09.25, 16:29

Индрек Нейвельт – о пенсионной реформе: «Все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку»

Резкий критик пенсионной системы Индрек Нейвельт считает, что с реформой второй пенсионной ступени «все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку». По мнению соучредителя пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекка, ситуация иная.
Современную молодежь не следует принуждать копить на пенсию, уверен Индрек Нейвельт. Тыну Пекк же считает, что лучше живут те, кто копит капитал в течение долгого срока.
  • Современную молодежь не следует принуждать копить на пенсию, уверен Индрек Нейвельт. Тыну Пекк же считает, что лучше живут те, кто копит капитал в течение долгого срока.
  • Foto: Äripäev
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
Во Франции после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Германии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
В странах Балтии выход на пенсию часто означает финансовые трудности – в Эстонии доходы пенсионеров в среднем составляют всего 34% от их последней заработной платы.
Подсказка
  • 08.08.25, 06:00
Повышение подоходного налога неоднозначно скажется на вкладчиках пенсионных ступеней
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
2
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
3
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»
4
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
5
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
6
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру

Последние новости

Новости
  • 09.09.25, 18:54
Урожай зерна оказался ниже ожиданий, цены на него тоже падают
Биржа
  • 09.09.25, 17:01
Бывшему главе Enefit Green Ааво Кярмасу предъявлено подозрение
Новости
  • 09.09.25, 16:29
Индрек Нейвельт – о пенсионной реформе: «Все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку»
Биржа
  • 09.09.25, 16:26
Скрытые победители финской биржи: аналитики видят потенциал в отношении 14 акций
Биржа
  • 09.09.25, 15:55
Биржевой скандал: фирма сотрудницы Elering могла заработать на инсайдерской информации Enefit Green
Биржа
  • 09.09.25, 13:51
Уголовное расследование: на уходе Enefit Green с биржи могли заработать
Новости
  • 09.09.25, 12:59
Андрес Вийземанн делает ставку на золото: трудные времена могут поднять цены до новых высот
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша

Сейчас в фокусе

Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
ТОП
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, руководитель Mantreco Яак Лыхмус (в центре) и директор парка Кадриорг Айн Ярве на церемонии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Инга Силлат и Олег Троянов на фоне радарной мишени, по которой настраивается автомобильный радар.
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
Торжественная церемония закладки первого камня в пассажирском терминале Rail Baltic в Юлемисте.
Mнения
  • 08.09.25, 11:24
Когда Rail Baltic будет завершена, многие строительные компании могут оказаться не у дел
Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025