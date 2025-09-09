Индрек Нейвельт – о пенсионной реформе: «Все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку»
Резкий критик пенсионной системы Индрек Нейвельт считает, что с реформой второй пенсионной ступени «все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку». По мнению соучредителя пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекка, ситуация иная.
Во Франции после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Германии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.