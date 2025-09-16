Эстонцы заняли второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии. «Личные нужды – это последнее, на что мы обращали внимание»

За бумом – затишье, но объемы продаж скоро восстановятся
У продаж электромобилей есть огромный потенциал, и причин, которые до сих пор мешали их покупке, становится все меньше, пишет исполнительный директор Veho Eesti Кейо Каазик в отчете о конкуренции Infopank.
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.