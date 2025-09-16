Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,08%6 610,03
  • DOW 30−0,23%45 776,16
  • Nasdaq −0,02%22 344,85
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,75
  • OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,08%6 610,03
  • DOW 30−0,23%45 776,16
  • Nasdaq −0,02%22 344,85
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,75
  • 16.09.25, 15:50

Эстонцы заняли второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии. «Личные нужды – это последнее, на что мы обращали внимание»

Эстонская команда, недавно занявшая второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии, вспоминает тяжелейшие испытания с умилением.
В солнечном автомобиле команды Solaride нет кондиционера, из-за чего временами температура в кабине достигала 40 градусов.
  • В солнечном автомобиле команды Solaride нет кондиционера, из-за чего временами температура в кабине достигала 40 градусов.
  • Foto: Arbo Rae
Столкнувшись с жарой пустыни и штормовыми ветрами, эстонцы думали только о технике, а не о собственных нуждах.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 30.06.25, 09:04
Автобизнес JMV на деньги Coop Pank: проблемные автопродавцы очаровали банк
Coop Pank годами финансировал фирму JMV, создавшую чешскую автомобильную схему, хотя признаки надвигающегося краха были видны уже тогда, когда продавцы машин впервые переступили порог банка.
Mнения
  • 06.05.25, 10:52
Автопродавец: инфраструктурой зарядки для электромобилей должен заниматься свободный рынок
За бумом – затишье, но объемы продаж скоро восстановятся
У продаж электромобилей есть огромный потенциал, и причин, которые до сих пор мешали их покупке, становится все меньше, пишет исполнительный директор Veho Eesti Кейо Каазик в отчете о конкуренции Infopank.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
2
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
5
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
6
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Последние новости

Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Биржа
  • 16.09.25, 17:41
Cleveron вышла в прибыль впервые с 2020 года
Новости
  • 16.09.25, 17:24
Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая
Новости
  • 16.09.25, 17:07
Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе
Mнения
  • 16.09.25, 16:23
Рауль Эаметс: у автодилеров сейчас очень трудные времена
  • KM
Content Marketing
  • 16.09.25, 16:04
Созданы для реальной жизни и готовые к будущему
Новости
  • 16.09.25, 15:50
Эстонцы заняли второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии. «Личные нужды – это последнее, на что мы обращали внимание»
Биржа
  • 16.09.25, 14:18
Евро растет по отношению к доллару: ориентир – крупнейший рост за четыре года

Сейчас в фокусе

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Эльконд Либман.
Mнения
  • 15.09.25, 08:04
Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025