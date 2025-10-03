Назад 03.10.25, 11:04 Глава Enefit Green хочет стать новым председателем совета директоров Enefit Руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя сообщил, что подал свою кандидатуру на пост председателя правления нового дочернего предприятия Eesti Energia – Enefit OÜ.

Руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.

Foto: Liis Treimann

В среду Eesti Energia сообщила, что дочерние компании Enefit Green AS и Enefit AS будут объединены в одно юридическое лицо Enefit OÜ. В четверг стало известно, что Enefit OÜ ищет новых членов правления, при этом подавать свои кандидатуры могут и нынешние руководители.