Глава Enefit Green хочет стать новым председателем совета директоров Enefit

В среду Eesti Energia сообщила, что дочерние компании Enefit Green AS и Enefit AS будут объединены в одно юридическое лицо Enefit OÜ. В четверг стало известно, что Enefit OÜ ищет новых членов правления, при этом подавать свои кандидатуры могут и нынешние руководители.
Объявления о реструктуризации уже опубликованы: в двух дочерних компаниях Eesti Energia упраздняются в общей сложности 7 руководящих должностей, вместо них создаются 4 новые. Подать заявку могут и нынешние руководители.
С 2026 года Eesti Energia объединит все направления бизнеса, связанные с электроэнергией – розничную торговлю, производство возобновляемой энергии, торговлю энергоресурсами и развитие – под управлением своей дочерней компании Enefit. Цель этого шага – усилить конкурентоспособность группы и повысить эффективность управления, поясняется в пресс-релизе.