  • OMX Baltic0,55%290,91
  • OMX Riga−0,3%908,98
  • OMX Tallinn0,34%1 929,94
  • OMX Vilnius0,29%1 240,91
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,68%9 414,24
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,78
  • 01.10.25, 09:37

Eesti Energia объединит весь связанный с электроэнергией бизнес под брендом Enefit

С 2026 года Eesti Energia объединит все направления бизнеса, связанные с электроэнергией – розничную торговлю, производство возобновляемой энергии, торговлю энергоресурсами и развитие – под управлением своей дочерней компании Enefit. Цель этого шага – усилить конкурентоспособность группы и повысить эффективность управления, поясняется в пресс-релизе.
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
  • Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
  • Foto: Liis Treimann
Создание сильной структуры электроэнергетического бизнеса является частью более широкой инициативы Eesti Energia по оптимизации модели корпоративного управления. Цель – повысить прибыльность, предложить более конкурентоспособные цены на электроэнергию и восстановить способность компании инвестировать в новые энергетические мощности.
«На высококонкурентном и стремительно развивающемся энергетическом рынке успех возможен только у сильных компаний с интегрированным портфелем производства и продаж, – отметил председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. – Объединение всех операций, связанных с электроэнергией, в единую структуру – логичное продолжение полной реинтеграции Enefit Green в состав группы. Это позволяет нам предоставлять лучший сервис клиентам и укреплять позиции на внутренних рынках».
Для создания единой структуры электроэнергетического бизнеса дочерние компании Enefit Green AS и Enefit AS будут объединены в одну компанию – Enefit OÜ. Кроме того, центральные подразделения, которые сейчас работают в составе Eesti Energia AS, такие как торговля энергией и разработка энергетических решений, будут переданы в новую структуру. В 2026 году объединение Enefit Green и Enefit произойдёт также в Латвии, Литве и Польше под единым брендом Enefit.

Статья продолжается после рекламы

Новая структура электроэнергетического бизнеса Enefit будет обслуживать более 560 000 розничных клиентов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также управлять мощностями по производству возобновляемой энергии Enefit Green объёмом 1200 мегаватт. В её портфель также войдут система накопления энергии на базе аккумуляторов в Аувере, когенерационная станция в Иру и будущие объекты по производству и хранению энергии.
В промышленном секторе дочерняя компания Enefit Solutions, специализирующаяся на проектировании, производстве и техническом обслуживании, будет объединена с Enefit Industry, которая занимается производством жидких топлив и добычей. Enefit Power, управляющая резервными электростанциями, станет дочерней компанией Enefit Industry.
Эти изменения не затронут Elektrilevi – независимую компанию по распределению электроэнергии, принадлежащую Eesti Energia.
Реструктуризация не повлияет на действительность или исполнение договоров клиентов с дочерними компаниями Eesti Energia. По всем вопросам клиенты могут обращаться к своим привычным представителям.
