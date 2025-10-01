Eesti Energia объединит весь связанный с электроэнергией бизнес под брендом Enefit
С 2026 года Eesti Energia объединит все направления бизнеса, связанные с электроэнергией – розничную торговлю, производство возобновляемой энергии, торговлю энергоресурсами и развитие – под управлением своей дочерней компании Enefit. Цель этого шага – усилить конкурентоспособность группы и повысить эффективность управления, поясняется в пресс-релизе.
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
Foto: Liis Treimann
Создание сильной структуры электроэнергетического бизнеса является частью более широкой инициативы Eesti Energia по оптимизации модели корпоративного управления. Цель – повысить прибыльность, предложить более конкурентоспособные цены на электроэнергию и восстановить способность компании инвестировать в новые энергетические мощности.
«На высококонкурентном и стремительно развивающемся энергетическом рынке успех возможен только у сильных компаний с интегрированным портфелем производства и продаж, – отметил председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. – Объединение всех операций, связанных с электроэнергией, в единую структуру – логичное продолжение полной реинтеграции Enefit Green в состав группы. Это позволяет нам предоставлять лучший сервис клиентам и укреплять позиции на внутренних рынках».
Для создания единой структуры электроэнергетического бизнеса дочерние компании Enefit Green AS и Enefit AS будут объединены в одну компанию – Enefit OÜ. Кроме того, центральные подразделения, которые сейчас работают в составе Eesti Energia AS, такие как торговля энергией и разработка энергетических решений, будут переданы в новую структуру. В 2026 году объединение Enefit Green и Enefit произойдёт также в Латвии, Литве и Польше под единым брендом Enefit.
Новая структура электроэнергетического бизнеса Enefit будет обслуживать более 560 000 розничных клиентов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также управлять мощностями по производству возобновляемой энергии Enefit Green объёмом 1200 мегаватт. В её портфель также войдут система накопления энергии на базе аккумуляторов в Аувере, когенерационная станция в Иру и будущие объекты по производству и хранению энергии.
В промышленном секторе дочерняя компания Enefit Solutions, специализирующаяся на проектировании, производстве и техническом обслуживании, будет объединена с Enefit Industry, которая занимается производством жидких топлив и добычей. Enefit Power, управляющая резервными электростанциями, станет дочерней компанией Enefit Industry.
Эти изменения не затронут Elektrilevi – независимую компанию по распределению электроэнергии, принадлежащую Eesti Energia.
Реструктуризация не повлияет на действительность или исполнение договоров клиентов с дочерними компаниями Eesti Energia. По всем вопросам клиенты могут обращаться к своим привычным представителям.
