  • OMX Baltic0,53%294,73
  • OMX Riga0,25%911,34
  • OMX Tallinn0,03%1 937,41
  • OMX Vilnius0,7%1 262,07
  • S&P 5000,00%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,28%9 521,69
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • 09.10.25, 13:55

Каллас: мирное соглашение Израиля и ХАМАС – это прорыв

Европейский Союз и Германия приветствовали согласованный при посредничестве президента США Дональда Трампа план мирного урегулирования в секторе Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем посте, обнародованном на социальной платформе X в четверг, 9 октября, назвала эту договоренность «прорывом», передает DW.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Foto: Alexandros Michailidis
«Соглашение о первом этапе мирного урегулирования в Газе стало значительным прорывом. Это крупное дипломатическое достижение и реальный шанс положить конец разрушительной войне и освободить всех заложников. Евросоюз сделает все возможное, чтобы поддержать выполнение этого соглашения», – подчеркнула она.
Надежда на скорейший мир
Израиль и ХАМАС согласовали первый этап американского мирного плана, написал вечером в среду, 8 октября, по местному времени президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены в самое ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованные линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Со всеми сторонами будут обращаться справедливо!» – говорится в его посте.

Статья продолжается после рекламы

В своем заявлении Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с США «над тем, чтобы это историческое и беспрецедентное событие произошло».
Уже к 12 октября Дональд Трамп готов вылететь на Ближний Восток, чтобы присутствовать при подписании соглашения, заявил он ранее в этот же день во время брифинга для прессы в Белом доме. «Я, возможно, отправлюсь туда ближе к концу недели, возможно, в воскресенье – посмотрим», – цитировали СМИ американского лидера.
Президент Израиля Ицхак Герцог выразил мнение, что Трамп заслуживает за свои посреднические успехи Нобелевской премии мира. «Я хочу выразить президенту Дональду Трампу свою бесконечную благодарность за то, что он добился соглашения, которое приближает нас к окончанию войны и вселяет надежду на перемены на Ближнем Востоке. Без сомнения, он заслуживает Нобелевскую премию мира за свою неизменную решимость положить конец войне и добиться освобождения заложников. Если он решит посетить Израиль в ближайшие дни, народ Израиля встретит его с большой любовью и признательностью», – написал он на платформе X.
Объявленную президентом США Трампом сделку о первом этапе мирного урегулирования в секторе Газа приветствовали также представители ООН и лидеры многих стран, включая Великобританию, Канаду и Японию.
