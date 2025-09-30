Назад 30.09.25, 10:04 США представили план окончания войны в секторе Газа Вашингтон представил план по прекращению военных действий в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вечером в понедельник, 29 сентября, в Белом доме выразил оптимизм в отношении скорейшего прекращения войны в населенной палестинцами прибрежной полосе и заявил, что соглашение по данному вопросу «более, чем очень близко», передает DW.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме.

Foto: Scanpix

По словам Трампа, Нетаньяху принял предложенный им мирный план. Согласия от ХАМАС пока не получено, добавил он. Если ХАМАС не согласится с предложенным планом, то Нетаньяху получит полную поддержку Вашингтона в действиях против этой террористической группировки, пообещал Трамп.

Освобождение заложников и ввод международных сил

План предусматривает, что в течение 72 часов после его одобрения Израилем все израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены. В свою очередь Израиль освободит сотни палестинских заключенных и постепенно выведет свои войска из сектора Газа.

Статья продолжается после рекламы

Сектор Газа станет демилитаризованной зоной, свободной от терроризма, указывается далее. ХАМАС откажется от любой роли в управлении этим палестинским районом, а члены группировки, сложившие оружие, могут быть амнистированы или им будет разрешено выехать за границу.

В сектор Газа будут незамедлительно введены международные силы по стабилизации и начнутся масштабные поставки гуманитарной помощи. Кроме того, будет создана особая экономическая зона, сообщается далее. Принудительного перемещения жителей из сектора Газа осуществляться не будет.

В комитет временного управления сектором Газа может войти Тони Блэр

На время переходного периода сектор Газа будет управляться технократическим комитетом, пока не будут проведены реформы палестинского правительства. Этот комитет будет образован из палестинцев и экспертов со всего мира. Среди прочих в нем намерен участвовать экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заявил Трамп. Возглавить комитет хочет сам президент США.

Если обе стороны согласятся с предложением, война немедленно завершится, указывается в документе.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 64 тысяч палестинцев, еще свыше 164 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.