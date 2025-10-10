Назад 10.10.25, 13:26 Рон Лувищук: импортозамещение по-европейски – это возможность для роста при военной угрозе Хотя полномасштабной войны в Эстонии, скорее всего, не будет, нарвским предпринимателям все же стоит собрать тревожные чемоданчики и наметить пути эвакуации в Центральную Европу. Такую невеселую рекомендацию дал финансовый эксперт Рон Лувищук на встрече с нарвскими предпринимателями.

Финансовый эксперт Рон Лувищук.

Foto: Sander Ilvest

На мероприятии, организованном Ида-Вируским центром предпринимательства (IVEK), Лувищук отметил, что геополитическая ситуация в мире непосредственно влияет на бизнес в Эстонии.

Он напомнил, что мировые события определяются противостоянием США и союзников с Китаем и его союзниками и борьба идет за доминирование в следующем технологическом укладе – в мире ИИ, роботов и квантовых компьютеров. Рон Лувищук заметил на опыте прошлого века, что чем более сложна машина или устройство, тем меньше стран на планете могут его выпускать. И США, создавая на своей территории промышленность следующего уклада, побеждают в гонке за роль единственного в мире производителя самой современной продукции.

Если бы 24 февраля русские танки пошли на страны Балтии, нас бы сдали. Сейчас, скорее всего, этого уже не сделают.

Европа в этой гонке пытается не отстать и сдержать напор России, а та стремится удержаться в числе мировых держав, хотя состояние ее экономики быстро ухудшается, и, если мир не будет заключен срочно, она, по мнению Лувищука, столкнется с полным коллапсом экономики, как во время разрухи 1917 года.

Статья продолжается после рекламы

Сейчас нас не сдадут

На вопрос корреспондента ДВ, что делать предпринимателям Нарвы, которые не могут или не хотят переезжать, Рон Лувищук ответил: «Хоть геополитические риски реально существуют, но я лично все-таки считаю, что большой войны нам, наверное, удастся избежать. Но надо быть готовым, иметь план, чтобы не бежать с очумелыми глазами, если, не дай Бог, что-то случится. Надо жить, работать и укреплять обороноспособность страны. Если бы 24 февраля русские танки пошли на страны Балтии, нас бы сдали. Сейчас, скорее всего, этого уже не сделают, потому что геополитическая ситуация изменилась, и сейчас сдать нас было бы глупо, опасно, неразумно».

По мнению Рона Лувищука, новые источники роста в Нарве в этой ситуации могут возникнуть в связи с тем, что западные компании со временем будут выводить из Китая свои заводы – не только во Вьетнам или Индонезию, но и в Восточную Европу.

Завод магнитов NPM Narva, по его мнению, – хороший пример. Стоит отметить, что у самой корпорации NPM на данный момент заводы продолжают работать и в Китае. Но импортозамещение в Европе все равно будет набирать обороты, считает Рон Лувищук:

«Запад будет стараться все стратегические продукты производить у себя. У Китая, скорее всего, останется производство продукции нынешнего поколения», – говорит он.

«Обычный заводик, например, по производству маленьких электромоторчиков, которые сейчас производят в Китае, может оказаться очень востребованным в Европе, – считает Лувищук. – Потому что ты покупаешь или у них, или у нас, а у нас – это на территории и под контролем Евросоюза. В Европе живут богатые люди, которые готовы за это платить».