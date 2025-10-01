Николай Дегтяренко: происходящее в эстонской политике напоминает «кухонную войну» в СССР
Нынешняя эстонская политика все больше начинает походить на советские времена, когда государство стремилось контролировать все сферы жизни — даже то, как и где человек ест, пишет депутат Маардуского горсобрания, лидер избирательного союза “Голос Маарду” и предприниматель Николай Дегтяренко.
Когда-то Эстония была страной со стремительно развивающейся экономикой и сбалансированным бюджетом — «северным тигром». Эстония была известна своими гибкими правилами для бизнеса, низкими налогами и открытым рынком. Это было место, куда бизнесмены со всего мира приходили инвестировать, строить и развиваться. Однако в последние годы эта модель даёт трещины, траектория роста сменилась стагнацией, а налоговая система приняла отчётливый левый крен.
Сегодняшние трудности в экономике, связанные с большим бюджетным дефицитом и сокращением объёма инвестиций, - это не только результат внешних кризисов, но прямое следствие курса, выбранного некогда правительствами, еще тогда с участием социал-демократов и партии «Ээсти 200». Результат - усиление государственного регулирования, резкий рост налоговой нагрузки и постепенная деградация предпринимательской среды. Вместо того чтобы стимулировать рост, приносящий доходы, был выбран путь, который во всём мире продвигают социалистические и социал-демократические партии: увеличение налоговой нагрузки на производителей и потребителей.
Эта политика оказалась для Эстонии особенно болезненной. Бизнесмены и иностранные инвесторы, которые ценили предсказуемость и стабильность Эстонии, теперь разочарованы. Инвестиционная привлекательность теряется именно в тот момент, когда в условиях международной геополитической напряжённости нам особенно нужны экономическая устойчивость и независимость. При повышении налогов всегда важно оценивать реакцию зарубежных экспертов и потенциальных инвесторов. Если мы продолжим стремительно терять привлекательность в качестве юрисдикции для международного бизнеса, страна лишится сотен миллионов евро инвестиций и налоговых поступлений. А именно эти средства обеспечивают Эстонии стабильное будущее.
Повышение налогов в условиях инфляции противоречит основам классической макроэкономической модели, затрудняя положение среднего класса и ограничивая развитие малого бизнеса, поддержка которых властями остаётся пустой декларацией. Конкретные решения правительства это подтверждают. Так, с 2025 года ставка подоходного налога на физических лиц была повышена с 20% до 22%, а корпоративный налог на распределённую прибыль (дивиденды) также ударил по льготной ставке 14/86, и теперь все дивиденды облагаются по единой ставке 22/78. Закон об автоналоге был принят, и с 2025 года введены ежегодные налоги на владельцев транспортных средств, а также регистрационный сбор при регистрации легковых автомобилей и фургонов.
Произошло и повышение НСО: стандартная ставка была повышена на 2 п.п., также отменена сниженная ставка НСО для некоторых услуг, например, услуг размещения. Попытки добиться от министров действующего правительства разъяснений на этот счёт оказались тщетными.
Автоналог и повышение НСО — особенно яркие примеры политики, не учитывающей реальности страны. В Эстонии, где многие живут в пригородах или в десятках километров от работы, автомобиль — это не предмет роскоши, а средство передвижения и инструмент труда. Кроме того, многие пожилые люди живут в сельской местности, и повышение земельного налога становится для них непосильным бременем, уменьшая и без того скромные реальные доходы. Дом или участок — это результат десятилетий труда, а не привилегия, которую нужно облагать налогом до неподъёмного уровня. Такая политика неизбежно ведёт к обществу, где люди перестают быть собственниками и вынуждены становиться арендаторами.
Зарезали курицу, несущую золотые яйца
Исторические параллели напрашиваются сами собой. Это напоминает «кухонную войну» в СССР, когда государство стремилось контролировать все сферы жизни — даже то, как и где человек ест. Так, советские архитекторы проектировали кухни не более шести квадратных метров, исходя из того, что у советского человека не должно быть условий для приготовления пищи дома, и он будет питаться в столовых. Равенство в бедности — вот идеал социализма, который может быть близок социал-демократам и центристам сегодня, когда государство пытается регулировать доходы граждан, сферу жилья, транспорта и перегружать налогами бизнес.
По сути, Партия реформ, избавившись от соцдемов в правительстве, продолжает их политику, направленную на перераспределение доходов от богатых к бедным, без создания условий для повышения доходности бизнеса. Это ожившая в Эстонии известная метафора о курице, несущей золотые яйца, которую решили зарезать, чтобы сварить суп для нищих. Но, раз насытившись, скоро все скончались от голода.
Сегодняшняя жилищная и энергетическая политика, где государство поощряет аренду жилья и разрушает энергетические мощности, звучит пугающе знакомо. Это тот же административный социализм, где чиновники подменяют собой хозяйственных руководителей и уверены, что лучше знают, что простым людям нужно. Складывается впечатление, что правительство хочет превратить Эстонию в страну, где у людей нет автомобилей, а граждане вынуждены пользоваться исключительно общественным транспортом.
Такая политика приведёт к тому, что вместо собственного дома, дачи или квартиры людям останется только аренда. Можно напомнить, как социал-демократы и центристы участвовали в принятии решений об установлении налога на пенсии, о реформе системы здравоохранения и разрушили накопительную пенсионную систему. Последние скандалы с Кассой здоровья и её руководством, назначенным при участии социал-демократов, только подтверждают это.
Отказ от курса экономии, сбалансированного бюджета и инвестиционной привлекательности в пользу роста расходов и заимствований ведёт Эстонию к катастрофе. Конечно, рост расходов на оборону и государственную безопасность создаёт новые вызовы для экономического курса. Тем важнее выбор его верного направления. Нужно вернуться к истокам - к понятной и сбалансированной налоговой политике, снижающей нагрузку и на работников, и на предприятия, создающей новые рабочие места и способствующей инвестициям.
Баланс бюджета должен достигаться не за счёт новых налогов, а через оптимизацию расходов и получение новых доходов от роста экономики. Нужно поддерживать собственников, а не наказывать их. И вообще, где шаги по приватизации государственных и муниципальных активов? Приватизация изымает огромные деньги с рынка и снижает инфляцию, одновременно принося существеные доходы в бюджет, что сейчас крайне важно. Исторические ошибки — такие, как повышение акцизов на алкоголь, из-за которого налоговые поступления частично уходили в Латвию, или демонтаж котлов электростанций, оставивший нас уязвимыми в кризис, — должны служить уроком. Эстония не может выбирать политику, которая во многих странах уже практиковалась, но привела к банкротству экономик и политических кругов. Пришло время перезагрузки и выбора нового курса на дерегулирование экономики, экономическую свободу и жизнь по средствам.
