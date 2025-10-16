Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,22%293,32
  • OMX Riga0,87%914,36
  • OMX Tallinn−0,15%1 904,23
  • OMX Vilnius0,47%1 264,34
  • S&P 5000,4%6 671,06
  • DOW 30−0,04%46 253,31
  • Nasdaq 0,66%22 670,08
  • FTSE 100−0,11%9 414,85
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,95
  • 16.10.25, 10:14

Starship привлекла 50 млн долларов для расширения деятельности

В недавнем раунде финансирования компания Starship Technologies привлекла 50 млн долларов для развития бизнеса и международного парка роботов в Эстонии, Европе и США. Раунд возглавил венчурный фонд Plural.
Роботы Starship в таллиннском районе Ноблесснер.
  • Роботы Starship в таллиннском районе Ноблесснер.
  • Foto: Starship
В раунде финансирования, помимо Plural, приняли участие и другие эстонские венчурные фонды — Karma.vc, Skaala и SmartCap (финансируемый из программы ЕС NextGeneration EU), а также зарубежные фонды Latitude и Coefficient Capital. После этого раунда общий объем привлеченных инвестиций Starship превысил 280 млн долларов.
