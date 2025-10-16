Starship привлекла 50 млн долларов для расширения деятельности
В недавнем раунде финансирования компания Starship Technologies привлекла 50 млн долларов для развития бизнеса и международного парка роботов в Эстонии, Европе и США. Раунд возглавил венчурный фонд Plural.
В раунде финансирования, помимо Plural, приняли участие и другие эстонские венчурные фонды — Karma.vc, Skaala и SmartCap (финансируемый из программы ЕС NextGeneration EU), а также зарубежные фонды Latitude и Coefficient Capital. После этого раунда общий объем привлеченных инвестиций Starship превысил 280 млн долларов.
