  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,47
  • 18.10.25, 10:50

План Оливера Крууда избавиться от банкротного управляющего на этот раз провалился

Когда скандально известному бывшему крупному бизнесмену Оливеру Крууда удалось в прошлом году добиться отстранения уже третьего управляющего по его делу о банкротстве, то сместить четвертого по счету управляющего ему на этот раз не удалось.
Бывший владелец крупных промышленных предприятий Kalev и Tere Оливер Крууда уже много лет фигурирует в основном в судебных новостях.
  • Бывший владелец крупных промышленных предприятий Kalev и Tere Оливер Крууда уже много лет фигурирует в основном в судебных новостях.
  • Foto: Liis Treimann
Крууда и его спутница жизни Реэт Райдур, возглавляющая компанию DeliveryDone OÜ – одного из кредиторов Крууда, подали в мае в суд ходатайства об освобождении управляющего Марка Уска от обязанностей. До этого компания Райдур требовала через суд немедленно предоставить отчет управляющего с приложениями. Также они хотели получить информацию о расходах по делу и прогнозный бюджет предполагаемых затрат.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

