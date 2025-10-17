План Оливера Крууда избавиться от банкротного управляющего на этот раз провалился
Когда скандально известному бывшему крупному бизнесмену Оливеру Крууда удалось в прошлом году добиться отстранения уже третьего управляющего по его делу о банкротстве, то сместить четвертого по счету управляющего ему на этот раз не удалось.
Бывший владелец крупных промышленных предприятий Kalev и Tere Оливер Крууда уже много лет фигурирует в основном в судебных новостях.
Foto: Liis Treimann
Крууда и его спутница жизни Реэт Райдур, возглавляющая компанию DeliveryDone OÜ – одного из кредиторов Крууда, подали в мае в суд ходатайства об освобождении управляющего Марка Уска от обязанностей. До этого компания Райдур требовала через суд немедленно предоставить отчет управляющего с приложениями. Также они хотели получить информацию о расходах по делу и прогнозный бюджет предполагаемых затрат.
Банкротный управляющий бывшего владельца молочного предприятия Tere Оливера Крууда подал иск с целью вернуть в конкурсную массу 12 миллионов евро, которые ушли близким к бизнесмену людям в результате продажи Tere. Прокуратура также инициировала уголовное дело для выяснения обстоятельств этой схемы.
Банкротный управляющий бывшего предпринимателя Оливера Крууда пытается вернуть более 12 млн евро, вырученных от продажи компании по производству молочных продуктов Tere. После совершения сделки деньги оказались у близких Крууда.
