Назад 18.10.25, 10:50 План Оливера Крууда избавиться от банкротного управляющего на этот раз провалился Когда скандально известному бывшему крупному бизнесмену Оливеру Крууда удалось в прошлом году добиться отстранения уже третьего управляющего по его делу о банкротстве, то сместить четвертого по счету управляющего ему на этот раз не удалось.

Бывший владелец крупных промышленных предприятий Kalev и Tere Оливер Крууда уже много лет фигурирует в основном в судебных новостях.

Крууда и его спутница жизни Реэт Райдур, возглавляющая компанию DeliveryDone OÜ – одного из кредиторов Крууда, подали в мае в суд ходатайства об освобождении управляющего Марка Уска от обязанностей. До этого компания Райдур требовала через суд немедленно предоставить отчет управляющего с приложениями. Также они хотели получить информацию о расходах по делу и прогнозный бюджет предполагаемых затрат.