  • OMX Baltic−0,17%292,64
  • OMX Riga0,32%914,58
  • OMX Tallinn−0,24%1 901,55
  • OMX Vilnius−0,05%1 263,68
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,2%9 422,16
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,19
  • 21.10.25, 10:37

Михал не намерен уходить в отставку

Несмотря на неудачный результат реформистов и партии Eesti 200 на муниципальных выборах, лидер Партии реформ Кристен Михал не намерен уходить в отставку, и его цель – привести свою партию к победе на парламентских выборах 2027 года, передает rus.err.ee.
Премьер-министр Кристен Михал.
  • Премьер-министр Кристен Михал.
  • Foto: Raul Mee
В интервью «Актуальной камере» глава правительства сообщил, что говорил с руководством Eesti 200 и оба коалиционных партнера строят планы до марта 2027 года.
«Вы можете спросить и у них. Слухи о распаде Eesti 200 распространяются уже очень давно. Конечно, низкая поддержка никого не радует, но я вижу идеи и шаги, которые могут это изменить», – сказал Михал.
По его словам, он, безусловно, берет на себя ответственность за результат Партии реформ на выборах, но это не означает отставку: «Моя цель – исправить ситуацию и привести партию к победе в 2027 году, а не создавать новую путаницу. Это последнее, что сейчас нужно людям».

На вопрос о том, нужен ли Партии реформ новый лидер, например, в лице Ханно Певкура, Лийны Керсна или Урмаса Клааса, Михал ответил, что все трое – очень достойные кандидаты, но время менять лидера не пришло.
