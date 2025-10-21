Назад 21.10.25, 10:37 Михал не намерен уходить в отставку Несмотря на неудачный результат реформистов и партии Eesti 200 на муниципальных выборах, лидер Партии реформ Кристен Михал не намерен уходить в отставку, и его цель – привести свою партию к победе на парламентских выборах 2027 года, передает rus.err.ee.

Премьер-министр Кристен Михал.

Foto: Raul Mee

В интервью «Актуальной камере» глава правительства сообщил, что говорил с руководством Eesti 200 и оба коалиционных партнера строят планы до марта 2027 года.

«Вы можете спросить и у них. Слухи о распаде Eesti 200 распространяются уже очень давно. Конечно, низкая поддержка никого не радует, но я вижу идеи и шаги, которые могут это изменить», – сказал Михал.

По его словам, он, безусловно, берет на себя ответственность за результат Партии реформ на выборах, но это не означает отставку: «Моя цель – исправить ситуацию и привести партию к победе в 2027 году, а не создавать новую путаницу. Это последнее, что сейчас нужно людям».

Статья продолжается после рекламы

На вопрос о том, нужен ли Партии реформ новый лидер, например, в лице Ханно Певкура, Лийны Керсна или Урмаса Клааса, Михал ответил, что все трое – очень достойные кандидаты, но время менять лидера не пришло.