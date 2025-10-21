Несмотря на неудачный результат реформистов и партии Eesti 200 на муниципальных выборах, лидер Партии реформ Кристен Михал не намерен уходить в отставку, и его цель – привести свою партию к победе на парламентских выборах 2027 года, передает rus.err.ee.
- Премьер-министр Кристен Михал.
- Foto: Raul Mee
В интервью «Актуальной камере» глава правительства сообщил, что говорил с руководством Eesti 200 и оба коалиционных партнера строят планы до марта 2027 года.
«Вы можете спросить и у них. Слухи о распаде Eesti 200 распространяются уже очень давно. Конечно, низкая поддержка никого не радует, но я вижу идеи и шаги, которые могут это изменить», – сказал Михал.
По его словам, он, безусловно, берет на себя ответственность за результат Партии реформ на выборах, но это не означает отставку: «Моя цель – исправить ситуацию и привести партию к победе в 2027 году, а не создавать новую путаницу. Это последнее, что сейчас нужно людям».
Статья продолжается после рекламы
На вопрос о том, нужен ли Партии реформ новый лидер, например, в лице Ханно Певкура, Лийны Керсна или Урмаса Клааса, Михал ответил, что все трое – очень достойные кандидаты, но время менять лидера не пришло.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Центристской партии не удалось получить единоличную власть в Таллинне, и теперь соцдем Евгений Осиновский пытается сформировать коалицию из четырех партий под названием SIRP.
Центристская партия ожидаемо победила на выборах в Таллинне, но не получила абсолютного большинства. EKRE не прошла, а партия «Правые» прошла в горсобрание.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?