  • OMX Baltic−0,21%292,53
  • OMX Riga0,26%914,04
  • OMX Tallinn−0,25%1 901,25
  • OMX Vilnius0,02%1 264,57
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,19%9 421,11
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,21
  • 21.10.25, 10:12

Индекс цен на строительство вырос на 1,7%

По данным Департамента статистики, индекс цен на строительство, отражающий изменение стоимости строительной деятельности в третьем квартале, вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом и на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
В годовом сравнении наибольшее влияние на рост индекса оказало повышение цен на строительные материалы.
