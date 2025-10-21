Индекс цен на строительство вырос на 1,7%

По данным Департамента статистики, индекс цен на строительство, отражающий изменение стоимости строительной деятельности в третьем квартале, вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом и на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Правительство сокращает бюрократию и упрощает строительные процедуры: строительство убежищ, легализация старых зданий, проектные условия и изменения в строительном кодексе должны сократить месяцы и даже годы, которые сейчас уходят на выполнение различных требований, связанных со строительством.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?