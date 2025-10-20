Деловые ведомости
  • 20.10.25, 11:43

Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр

По словам предпринимателя Юри Мыйза, результаты муниципальных выборов могут повлиять и на работу правительства.
Крупный предприниматель Юри Мыйз.
  • Крупный предприниматель Юри Мыйз.
  • Foto: Raul Mee
Крупный предприниматель Юри Мыйз, ранее занимавший должности министра внутренних дел и мэра Таллинна, считает, что итоги муниципальных выборов могут привести к существенным изменениям.
