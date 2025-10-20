Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр

Руководитель победившей на выборах в Таллинне Центристской партии Михаил Кылварт начинает переговоры о формировании коалиции с партией Isamaa, но признает, что ему придется сделать им более выгодное предложение, чем другие партии, которые также пытаются привлечь Isamaa в свой союз.
Выборы привели столичный бизнес в замешательство. Предприниматели Таллинна откровенно признаются: они разочарованы программами, критикуют политиков за невыполнимые обещания и пустые лозунги. Бизнес устал от политических склок и ищет стабильности, но пока видит лишь «проходимцев» и балаган.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?