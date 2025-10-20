Назад 20.10.25, 06:00 Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро Выборы привели столичный бизнес в замешательство. Предприниматели Таллинна откровенно признаются: они разочарованы программами, критикуют политиков за невыполнимые обещания и пустые лозунги. Бизнес устал от политических склок и ищет стабильности, но пока видит лишь «проходимцев» и балаган.

«Все они там проходимцы, от которых, к сожалению, мой бизнес зависит», – отозвался в беседе с ДВ один из опрошенных предпринимателей.

Foto: AP/Scanpix

Смена власти в столице – если, конечно, она поменяется – не повлияет на крупные компании, которые почти не контактируют с местной властью. Тем не менее, предпочтения у бизнесменов есть. «Как предприниматель и бизнесмен я, конечно, в большинстве случаев ориентируюсь на умеренно правые политические силы. Ведь, если говорить в целом, не только о местных выборах, но и о парламентских, то правые стремятся к снижению налогов, тогда как левые хотят повышать», – говорит сооснователь и председатель правления Admirals Group Александр Цихилов.

Для него муниципальные выборы интересны как предшественники парламентских. «Результат выборов в горсобрание будет коррелировать с популярностью этих партий. Победители будут больше видны в общественном пространстве, поэтому результаты муниципальных выборов повлияют на результаты парламентских через полтора года. У нас финансовый бизнес, который в основном находится за пределами Эстонии. Результаты для нас менее важны, чем для тех, кто ведёт бизнес непосредственно в Таллинне», – замечает Цихилов.

Но как раз такие люди, представляющие малый и средний бизнес столицы, оказались в этом году в замешательстве. «Я нахожусь в полном непонимании, кто из политиков лучше для Таллинна, – признается основатель Dodo Pizza в Эстонии, член правления Vip Shop Виктор Иванов. – До предыдущих парламентских выборов я считал, что реформисты более заточены под интересы бизнеса. Но после «налоги не вырастут. Точка. Читайте по губам» как-то доверие сильно пошатнулось. Почитал предвыборные программы в Таллинне – все одинаковые. Стандартные фразы – школы, учителя, врачи. Непонятно, за чей счет, как внутри бюджета хотят перераспределить деньги. И многие вещи из обещаний политиков просто не находятся в компетенции городских властей. Так что все это только лозунги».

Пиццерия на улице Гонсиори долго страдала от ремонта дороги.

Foto: dv.ee

Владелица кафе Porgandipomm Ирина Оя хоть и не любит говорить о политике, но признается, что на этот раз «голосовать не хотелось ни за кого». «Политический кризис не оставил никого белым и пушистым, много вопросов ко всем, – объясняет она. – В душе очень надеюсь, что кого бы ни выбрали, все изменится к лучшему. Но рационально понимаю, что скорее всего этот балаган закончится нескоро. Поэтому не рассчитываю ни на кого, кроме себя».

Ирина Оя: «Не рассчитываю ни на кого, кроме себя».

Foto: Porgandipomm

«Симпатии разные. Если бы наши рестораны находились где-нибудь на Нарва мнт. или в местах, где планируются серьезные изменения, вроде Лийвалайа, то я бы комментировал, как все будет хорошо, если будет много людей ходить, трамвай, остановки – малый бизнес там будет процветать. Но мы же не можем всерьез кого-то выбирать из-за того, что десяти фирмам станет лучше», – рассуждает руководитель Foodie Restoran OÜ Максим Апальков.

Максим Альпаков: «Другие ребята (кроме центристов), как говорится, мягко стелят, да жёстко спать».

Foto: Максим Альпаков

«Новая коалиция очень мало времени пробыла у власти. Они сломали, но построить ничего не успели. Было много неразберихи – кто в лес, кто по дрова, например, с Пяртелем-Пеэтером Пере и Кристьяном Ярваном, когда один ставит знаки, другой – убирает. Это было большим минусом коалиции для предпринимателей – сегодня тебе говорят, что будет так, а завтра “не-не, так не будет, а будет вот как”. А тебе как быть, когда у тебя люди, ответственность», – говорит Альпаков.

«С точки зрения стабильности, конечно, преимущества у Центристской партии. По крайней мере, мы знаем, чего ждать – кардинальных изменений не будет, но и бардака не будет. А другие ребята, как говорится, мягко стелют, да жестко спать. То есть вроде говорят красиво, а как это воплотить, они и сами не всегда знают», – объясняет он.

«Я проголосовала за Центристскую партию, – признается Юлия Столберова, член правления инклюзивной школы Vivere Kool MTÜ . – У меня есть хороший опыт работы с ними, когда они были у власти в городе. А с нынешней властью у нас не было шанса поработать, у них было слишком мало времени. Невозможно разобраться в том, что происходит в городе, за полтора месяца».

Юлия Столберова: «Давать второй шанс с учетом того, что с образовательной сферой сейчас творится, очень боязно – не стало бы еще хуже».

Foto: FB Юлии Столберовой

Тем не менее, давать второй шанс коалиции во главе с соцдемами, по ее словам, не нужно. «Ничего плохого сказать не могу. Но и ничего хорошего. У нас так мало людей в стране и, соответственно, профессионалов, которые могут работать на уровне городского управления, тоже мало. Их надо выращивать, и это не один, не два и не три года. И давать второй шанс, с учетом того, что с образовательной сферой сейчас творится, очень боязно. Не стало бы еще хуже. Для меня важен опыт. Раньше мне казались убедительными лозунги, что не может быть 20 лет одна партия у руля, что нужны новые люди с новыми идеями. Но очень быстро стало понятно, что люди без опыта новыми идеями не фонтанируют», – говорит Столберова.

«Как инвестор я очень надеюсь, что у власти будет либо партия, либо коалиция, которая будет поддерживать предпринимательство на делах, а не на словах», – обтекаемо ответил Олег Швайковский, инвестор, директор школы Святого Иоанна, в прошлом один из руководителей ИТ-компании Nortal. Он отказался уточнить, какая именно это могла бы быть партия.

«А для образования… к счастью, сейчас можно сказать, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение, что практически все политические силы настроены на то, чтобы уровень образования оставался по-прежнему высоким, и готовы в это вкладываться, всячески поддерживать интеллектуально и финансово. Так что с этой точки зрения, я думаю, что они, в общем, практически все на это настроены», – оптимистичен он.

«Таллинн в любом случае будет развиваться. На самом деле, кто стоит у власти, это не так важно. Главное, чтобы они уважали и понимали потребности таллиннцев. А как они там себя выкрасят, в зеленый, красный, желтый, синий – это не так важно», – резюмирует Апальков.