Назад 23.10.25, 10:47 Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России Европейский Союз утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, предусматривающий меры против так называемого «теневого флота» нефтяных танкеров и запрет на импорт сжиженного природного газа.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Об этом в четверг, 23 октября, объявило председательство Дании в Совете ЕС. Новые санкции вступают в силу с 1 января, передает DW.

«Сегодня хороший день для Европы и Украины», – отметил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в заявлении, опубликованном перед саммитом ЕС в Брюсселе. По его словам, новые санкции «вводят новые и всеобъемлющие меры в отношении нефти, газа, "теневого флота" и финансового сектора России».

Решение Евросоюза принято спустя день после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых санкциях против российской нефтяной промышленности. Эти меры направлены на то, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и положить конец войне России против Украины.