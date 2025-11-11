Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,27%293,53
  • OMX Riga0,46%921,2
  • OMX Tallinn0,37%1 921,47
  • OMX Vilnius0,08%1 269,76
  • S&P 5000,21%6 846,61
  • DOW 301,18%47 927,96
  • Nasdaq −0,25%23 468,3
  • FTSE 100−0,1%9 889,78
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 11.11.25, 18:30

Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов

Весной окружной суд вынес решение, что сеть ресторанов Mack Bar-B-Que перевела свою деятельность из одной компании в другую, оставив старой только долги. Теперь обанкротилась и новая фирма-пустышка, а владельцы закрывают бизнес.
Сеть ресторанов начала свою деятельность как коммерческое предприятие Bob King OÜ и завершила ее как Americanfood OÜ.
  • Сеть ресторанов начала свою деятельность как коммерческое предприятие Bob King OÜ и завершила ее как Americanfood OÜ.
  • Foto: Лийз Трейманн
В начале ноября гриль-ресторан Mack Bar-B-Que, работавший в торговом центре Rocca al Mare, закрылся. Компания Americanfood OÜ, управлявшая ресторанами, в том же месяце объявила себя банкротом.
