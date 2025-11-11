Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов
Весной окружной суд вынес решение, что сеть ресторанов Mack Bar-B-Que перевела свою деятельность из одной компании в другую, оставив старой только долги. Теперь обанкротилась и новая фирма-пустышка, а владельцы закрывают бизнес.
Расположенное на острове Муху поместье Пядасте, одним из владельцев которого является Имре Соояэр, закрывается. На мызе функционировал в том числе ресторан Alexander, включенный в эстонский гид Michelin.
Прошедший в буквальном и переносном смыслах огонь, воду и медные трубы ида-вируский предприниматель Вячеслав Палу сумел не только реструктурировать производство металлоконструкций, но и открыть совершенно новое для себя направление – ресторанный бизнес. То, что его фирмы переживают не лучшие времена, предпринимателя не пугает.
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два «ключа» от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.