  • OMX Baltic−0,59%291,37
  • OMX Riga0,48%925,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 912,77
  • OMX Vilnius0,07%1 272,06
  • S&P 500−1,58%6 742,52
  • DOW 30−1,31%47 620,51
  • Nasdaq −2,44%22 834,58
  • FTSE 100−1,05%9 807,68
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,92
  • 13.11.25, 19:15

Испытывающая трудности компания E-Piim меняет руководство и ищет инвестора

Руководителем испытывающего трудности кооператива E-Piim назначен имеющий министерский опыт Пеэп Петерсон, которому поручено найти инвестора и нового руководителя для завода в Пайде.
Многолетний руководитель Яанус Муракас, сидевший на двух стульях, также покинет свой пост главы E-Piim Tootmine.
  Многолетний руководитель Яанус Муракас, сидевший на двух стульях, также покинет свой пост главы E-Piim Tootmine.
  • Foto: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/Scanpix
Как передает Vikerraadio, проблемы с ликвидностью у E-Piim начались после строительства нового молочного завода в Пайде, стоимость которого оказалась почти вдвое выше первоначально рассчитанных 100 млн евро. По данным радиостанции, в последние месяцы E-Piim задерживал выплаты членам молочного кооператива.
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро

