  • OMX Baltic−0,62%290,87
  • OMX Riga0,32%923,65
  • OMX Tallinn−0,11%1 911,4
  • OMX Vilnius−0,16%1 268,2
  • S&P 5000,06%6 850,92
  • DOW 300,68%48 254,82
  • Nasdaq −0,26%23 406,46
  • FTSE 100−0,27%9 884,69
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,64
  13.11.25, 10:12

В США закончился самый долгий в истории страны шатдаун

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду, 13 ноября, подписал закон о продлении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно. Таким образом, самый долгий в истории страны шатдаун закончился, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Joey Sussman
Предшествующим вечером документ, тогда еще бывший законопроектом, поддержала Палата представителей США (нижняя палата Конгресса). За проголосовали 222 парламентария, против – 209. Вечером 11 ноября законопроект о прекращении шатдауна одобрил Сенат – верхняя палата американского парламента.
Рекордный шатдаун завершился компромиссом
Шатдаун в США в этот раз продолжался 43 дня – это самая длительная подобная пауза в истории страны. Из-за разногласий по поводу федерального бюджета между республиканцами и демократами около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделали лишь для структур жизнеобеспечения – авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медпомощи.

Статья продолжается после рекламы

Издание Axios писало, что из-за шатдауна была задержана поставка американских вооружений союзникам по НАТО на общую сумму более 5 млрд долларов (4,3 млрд евро).
В основе компромисса, достигнутого представителями двух партий, – договоренность по налоговым льготам в сфере медицинского страхования. Кроме того, федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и им будет выплачена вся задолженность по зарплате.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

