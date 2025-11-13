Назад 13.11.25, 10:12 В США закончился самый долгий в истории страны шатдаун Президент США Дональд Трамп в ночь на среду, 13 ноября, подписал закон о продлении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно. Таким образом, самый долгий в истории страны шатдаун закончился, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Joey Sussman

Предшествующим вечером документ, тогда еще бывший законопроектом, поддержала Палата представителей США (нижняя палата Конгресса). За проголосовали 222 парламентария, против – 209. Вечером 11 ноября законопроект о прекращении шатдауна одобрил Сенат – верхняя палата американского парламента.

Рекордный шатдаун завершился компромиссом

Шатдаун в США в этот раз продолжался 43 дня – это самая длительная подобная пауза в истории страны. Из-за разногласий по поводу федерального бюджета между республиканцами и демократами около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделали лишь для структур жизнеобеспечения – авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медпомощи.

Издание Axios писало, что из-за шатдауна была задержана поставка американских вооружений союзникам по НАТО на общую сумму более 5 млрд долларов (4,3 млрд евро).

В основе компромисса, достигнутого представителями двух партий, – договоренность по налоговым льготам в сфере медицинского страхования. Кроме того, федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и им будет выплачена вся задолженность по зарплате.