  • OMX Baltic0,14%293,08
  • OMX Riga0,06%921,25
  • OMX Tallinn−0,05%1 913,52
  • OMX Vilnius0,07%1 271,19
  • S&P 5000,11%6 854,17
  • DOW 300,81%48 313,87
  • Nasdaq −0,31%23 394,62
  • FTSE 1000,12%9 911,42
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • 12.11.25, 16:03

Лидер ТОПа: основатель Wolt заработал 80 млн евро в 2024 году

Портал Yle представил ТОП финнов, заработавших больше всего в 2024 году. Информация основана на данных налоговых поступлений.
Мики Кууси.
  • Мики Кууси.
  • Foto: Scanpix
1. Мики Кууси – 80,6 млн евро
Основатель и председатель совета директоров Wolt, а также глава международных операций DoorDash, который приобрел Wolt, и исполнительный директор британской Deliveroo. В прошлом году еще руководил Wolt. Основная часть дохода связана с программой поощрения акциями после продажи Wolt. В Финляндии Кууси изначально прославился благодаря организации Slush – крупного события для стартапов, пишет Yle.
2. Хейкки Херлин – 39,3 млн евро

Статья продолжается после рекламы

Хейкки Херлин является владельцем компании Cargotec. Он занимает пост председателя совета директоров инвестиционной фирмы Mariatorp и входит в совет Alma Media. Хейкки – сын покойного инвестора Никласа Херлина.
3. Матти Калерво Хялль – 30,8 млн евро
Основатель успешной на бирже IT-компании Admicom. В прошлом году продал свои акции, сумма сделки превысила 50 млн евро.
4. Лейф Никлас Сонкин – 26,8 млн евро
Бывший исполнительный директор группы компаний Accountor, специализирующейся на бухгалтерских услугах. Accountor была продана летом 2024 года двумя частями – в Швецию и США. Рыночная стоимость компании, по оценкам, превышала 1,2 млрд евро. Основатель – Аско Шрей. Руководство компании также владело долями.
5. Роб Блаугеерс – 26,4 млн евро
Исполнительный директор и сооснователь технологической компании Bluefors, производящей системы охлаждения для квантовых компьютеров. Доктор физики из Нидерландов, приехал в Отаниеми в 2005 году. Он основал Bluefors в 2008 году вместе с другим голландцем, своим университетским товарищем Питером Ворселманом.
