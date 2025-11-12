Лидер ТОПа: основатель Wolt заработал 80 млн евро в 2024 году

Портал Yle представил ТОП финнов, заработавших больше всего в 2024 году. Информация основана на данных налоговых поступлений.
1. Мики Кууси – 80,6 млн евро
Основатель и председатель совета директоров Wolt, а также глава международных операций DoorDash, который приобрел Wolt, и исполнительный директор британской Deliveroo. В прошлом году еще руководил Wolt. Основная часть дохода связана с программой поощрения акциями после продажи Wolt. В Финляндии Кууси изначально прославился благодаря организации Slush – крупного события для стартапов, пишет Yle
.
2. Хейкки Херлин – 39,3 млн евро
Статья продолжается после рекламы
Хейкки Херлин является владельцем компании Cargotec. Он занимает пост председателя совета директоров инвестиционной фирмы Mariatorp и входит в совет Alma Media. Хейкки – сын покойного инвестора Никласа Херлина.
3. Матти Калерво Хялль – 30,8 млн евро
Основатель успешной на бирже IT-компании Admicom. В прошлом году продал свои акции, сумма сделки превысила 50 млн евро.
4. Лейф Никлас Сонкин – 26,8 млн евро
Бывший исполнительный директор группы компаний Accountor, специализирующейся на бухгалтерских услугах. Accountor была продана летом 2024 года двумя частями – в Швецию и США. Рыночная стоимость компании, по оценкам, превышала 1,2 млрд евро. Основатель – Аско Шрей. Руководство компании также владело долями.
5. Роб Блаугеерс – 26,4 млн евро
Исполнительный директор и сооснователь технологической компании Bluefors, производящей системы охлаждения для квантовых компьютеров. Доктор физики из Нидерландов, приехал в Отаниеми в 2005 году. Он основал Bluefors в 2008 году вместе с другим голландцем, своим университетским товарищем Питером Ворселманом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Девять компаний в прошлом году платили 638 сотрудникам больше, чем в среднем получает министр в Эстонии, а в одной компании зарплаты десяти работников превышали оклад президента, следует из ТОПа зарплат Äripäev.
«Полезные сведения, задающие ориентир», – говорят о публикации зарплат одни, «бессмысленные новости, вызывающие только негатив», – возражают другие. Так или иначе, боссы Rimi и T1 рискнули рассказать о своих заработках – нынешних и прошлых, и о том, какой путь им пришлось проделать, чтобы к ним прийти.
Лидер свежего ТОПа богачей и основатель Wise Кристо Кяэрманн тщательно выбирает, когда и на какие темы давать интервью.
Трудные времена заставили компанию, изначально занимавшуюся сдачей в аренду вагонов, попробовать свои силы в строительстве.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!