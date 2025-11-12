Назад 12.11.25, 16:03 Лидер ТОПа: основатель Wolt заработал 80 млн евро в 2024 году Портал Yle представил ТОП финнов, заработавших больше всего в 2024 году. Информация основана на данных налоговых поступлений.

Мики Кууси.

Foto: Scanpix

1. Мики Кууси – 80,6 млн евро

Основатель и председатель совета директоров Wolt, а также глава международных операций DoorDash, который приобрел Wolt, и исполнительный директор британской Deliveroo. В прошлом году еще руководил Wolt. Основная часть дохода связана с программой поощрения акциями после продажи Wolt. В Финляндии Кууси изначально прославился благодаря организации Slush – крупного события для стартапов, пишет Yle

2. Хейкки Херлин – 39,3 млн евро

Хейкки Херлин является владельцем компании Cargotec. Он занимает пост председателя совета директоров инвестиционной фирмы Mariatorp и входит в совет Alma Media. Хейкки – сын покойного инвестора Никласа Херлина.

3. Матти Калерво Хялль – 30,8 млн евро

Основатель успешной на бирже IT-компании Admicom. В прошлом году продал свои акции, сумма сделки превысила 50 млн евро.

4. Лейф Никлас Сонкин – 26,8 млн евро

Бывший исполнительный директор группы компаний Accountor, специализирующейся на бухгалтерских услугах. Accountor была продана летом 2024 года двумя частями – в Швецию и США. Рыночная стоимость компании, по оценкам, превышала 1,2 млрд евро. Основатель – Аско Шрей. Руководство компании также владело долями.

5. Роб Блаугеерс – 26,4 млн евро

Исполнительный директор и сооснователь технологической компании Bluefors, производящей системы охлаждения для квантовых компьютеров. Доктор физики из Нидерландов, приехал в Отаниеми в 2005 году. Он основал Bluefors в 2008 году вместе с другим голландцем, своим университетским товарищем Питером Ворселманом.