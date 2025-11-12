Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,62%290,87
  • OMX Riga0,32%923,65
  • OMX Tallinn−0,11%1 911,4
  • OMX Vilnius−0,16%1 268,2
  • S&P 5000,06%6 850,92
  • DOW 300,68%48 254,82
  • Nasdaq −0,26%23 406,46
  • FTSE 100−0,27%9 884,69
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,64
  • 13.11.25, 10:56

Прогноз ОПЕК привел к падению цен на нефть

Цены на нефть в среду резко снизились. Это произошло после того, как ОПЕК в своем ноябрьском отчете сохранила прогноз мирового спроса на нефть без изменений.
Нефтяной картель ОПЕК ожидает, что в 2025 году спрос вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки.
  • Foto: AFP/Scanpix
Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) упали на 4,3%, а на Brent – на 3,8%.
Новости
  • 11.11.25, 16:04
США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.
Новости
  • 16.10.25, 09:55
США: Индия пообещала прекратить покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени», передает DW.
Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления из пяти. Помимо этого, компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Биржа
  • 09.10.25, 08:55
Цена на нефть выросла на фоне сокращения запасов в США
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали в среду на 1,9% после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

1
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
2
Новости
  • 11.11.25, 18:30
Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов
3
Mнения
  • 11.11.25, 10:22
Истерика морального компаса: почему Европа воюет с визами и счетами «неправильных» граждан
4
Новости
  • 11.11.25, 18:50
Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности
5
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
6
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение

Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
Биржа
  • 13.11.25, 10:56
Прогноз ОПЕК привел к падению цен на нефть
Новости
  • 13.11.25, 10:12
В США закончился самый долгий в истории страны шатдаун
Подсказка
  • 13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Новости
  • 12.11.25, 19:14
Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
Новости
  • 12.11.25, 16:44
Хинрикус и Тамкиви переносят материнскую компанию из Великобритании в Эстонию

Сеть ресторанов начала свою деятельность как коммерческое предприятие Bob King OÜ и завершила ее как Americanfood OÜ.
Новости
  • 11.11.25, 18:30
Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов
Для местного рынка облигаций наибольший риск аналитик инвестиционной компании Avaron Райн Леэзи видит в возможном падении цен на недвижимость.
Биржа
  • 12.11.25, 06:00
Аналитик о рисках девелоперов: бухгалтерия – это местами больше искусство, чем наука
Руководитель Uptime Ээро Тохвер (слева) заявил, что Datasky дополняет компетенции компании в тех направлениях, на которые ранее не было сделано сильного акцента, например, в области анализа данных и сложных облачных решений.
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
Продающая измельчители пней компания Dipperfox еще в прошлом году получала четверть своего оборота из США. В этом году ситуация изменилась кардинально, говорит руководитель по экспорту компании Валло Виснапуу.
Новости
  • 11.11.25, 17:10
Американские партнеры давят на эстонских предпринимателей. «Кто согласится на уступки, будет вынужден делать это и дальше»
Премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 11.11.25, 18:50
Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности
Райнер Штернфельд провел восемь лет в Кремниевой долине, развивая компанию Planet OS. Шесть лет назад он вернулся в Эстонию, чтобы руководить венчурным фондом NordicNinja, который специализируется на масштабировании компаний из Скандинавии и Балтии.
Биржа
  • 12.11.25, 08:38
Стартапы в поисках инвестиций бегут от бюрократии в США. Европа готовит ответный ход
Глава Mobire Андрус Вальма и член правления Inbank Маргус Кастейн.
Биржа
  • 12.11.25, 10:22
Inbank покупает Mobire
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

