Прогноз ОПЕК привел к падению цен на нефть

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.
Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет «через короткий промежуток времени», передает DW.
Нефтетрейдер Gunvor оставит в Эстонии одного члена правления из пяти. Помимо этого, компания требует, чтобы работники вернулись в офис, т.к. некоторые из них злоупотребили возможностью удаленной работы.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».