Самолеты Nordica будут проданы к концу года

Государственная компания Transpordi Varahaldus (TVH), владеющая семью самолетами Bombardier CRJ900 национальной авиакомпании Nordica, которая прекратила свою деятельность, уже продала пять самолетов американской авиакомпании Regional One и рассчитывает продать оставшиеся два к концу года.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Grand Warszawski
Парк TVH состоял из семи 88-местных реактивных самолетов Bombardier CRJ900NG, которые изначально были переданы в аренду дочерней компании Regional Jet OÜ под брендом Xfly через Nordic Aviation Group (Nordica), передает rus.err.ee.
После банкротства Nordica компания Transpordi Varahaldus вернула себе самолеты, законсервировала их и приступила к поиску покупателей. В июне было достигнуто соглашение с Regional One о продаже всего парка за 37,5 млн долларов.
На данный момент TVH продала и передала покупателю пять самолетов, шестой будет передан на следующей неделе, а седьмой – к концу года.
На сегодняшний день Transpordi Varahaldus продала все запасные части, и после продажи оставшихся самолетов и нескольких двигателей компания завершит свою деятельность, пояснил член правления компании Эрго Блумфельдт.
Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica, в ходе которого проверялись возможные случаи нанесения предприятию экономического ущерба.
Предприниматели и экономисты в Эстонии продолжают искать признаки экономического роста — и, как ни странно, находят их. Школьники получат больше прав на трудоустройство, а правительство обещает облегчить жизнь авиаперевозчикам. ДВ предлагают подборку позитивных эстонских новостей за неделю.
Государственное предприятие Transpordi Varahaldus продает свои семь пассажирских самолетов американской авиационной компании Regional One за 37,5 млн долларов, из которых при необходимости будут вычтены расходы на приведение самолетов в летное состояние, сообщило Министерство климата.
