Назад 14.11.25, 16:56 Самолеты Nordica будут проданы к концу года Государственная компания Transpordi Varahaldus (TVH), владеющая семью самолетами Bombardier CRJ900 национальной авиакомпании Nordica, которая прекратила свою деятельность, уже продала пять самолетов американской авиакомпании Regional One и рассчитывает продать оставшиеся два к концу года.

Иллюстративное фото.

Foto: Grand Warszawski

Парк TVH состоял из семи 88-местных реактивных самолетов Bombardier CRJ900NG, которые изначально были переданы в аренду дочерней компании Regional Jet OÜ под брендом Xfly через Nordic Aviation Group (Nordica), передает rus.err.ee.

После банкротства Nordica компания Transpordi Varahaldus вернула себе самолеты, законсервировала их и приступила к поиску покупателей. В июне было достигнуто соглашение с Regional One о продаже всего парка за 37,5 млн долларов.

На данный момент TVH продала и передала покупателю пять самолетов, шестой будет передан на следующей неделе, а седьмой – к концу года.

На сегодняшний день Transpordi Varahaldus продала все запасные части, и после продажи оставшихся самолетов и нескольких двигателей компания завершит свою деятельность, пояснил член правления компании Эрго Блумфельдт.