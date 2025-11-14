Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,95
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,95
  • 14.11.25, 16:56

Самолеты Nordica будут проданы к концу года

Государственная компания Transpordi Varahaldus (TVH), владеющая семью самолетами Bombardier CRJ900 национальной авиакомпании Nordica, которая прекратила свою деятельность, уже продала пять самолетов американской авиакомпании Regional One и рассчитывает продать оставшиеся два к концу года.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Grand Warszawski
Парк TVH состоял из семи 88-местных реактивных самолетов Bombardier CRJ900NG, которые изначально были переданы в аренду дочерней компании Regional Jet OÜ под брендом Xfly через Nordic Aviation Group (Nordica), передает rus.err.ee.
После банкротства Nordica компания Transpordi Varahaldus вернула себе самолеты, законсервировала их и приступила к поиску покупателей. В июне было достигнуто соглашение с Regional One о продаже всего парка за 37,5 млн долларов.
На данный момент TVH продала и передала покупателю пять самолетов, шестой будет передан на следующей неделе, а седьмой – к концу года.

Статья продолжается после рекламы

На сегодняшний день Transpordi Varahaldus продала все запасные части, и после продажи оставшихся самолетов и нескольких двигателей компания завершит свою деятельность, пояснил член правления компании Эрго Блумфельдт.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.10.25, 15:48
Расследование в отношении Nordica прекращено, признаки преступления не выявлены
Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica, в ходе которого проверялись возможные случаи нанесения предприятию экономического ущерба.
Новости
  • 04.07.25, 14:02
Хорошие новости: намеки на рост экономики, Таллиннскому аэропорту сулят новые рейсы
Предприниматели и экономисты в Эстонии продолжают искать признаки экономического роста — и, как ни странно, находят их. Школьники получат больше прав на трудоустройство, а правительство обещает облегчить жизнь авиаперевозчикам. ДВ предлагают подборку позитивных эстонских новостей за неделю.
Новости
  • 30.06.25, 15:25
Самолеты Nordica покупает американская компания
Государственное предприятие Transpordi Varahaldus продает свои семь пассажирских самолетов американской авиационной компании Regional One за 37,5 млн долларов, из которых при необходимости будут вычтены расходы на приведение самолетов в летное состояние, сообщило Министерство климата.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
2
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
3
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
4
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
5
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
6
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности

Последние новости

Новости
  • 14.11.25, 18:48
Война без победителей: пошлины разоряют крупнейшие экономики
Новости
  • 14.11.25, 17:57
Лакомые участки обремененной долгами компании Тармо Лаанету сменили владельца
Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Новости
  • 14.11.25, 16:56
Самолеты Nordica будут проданы к концу года
Новости
  • 14.11.25, 16:24
Супружеская пара из Латвии открыла в Таллинне магазины винтажной одежды
Эпицентр
  • 14.11.25, 16:14
«Самоуправления порой напоминают собрание квартирного товарищества»
Новости
  • 14.11.25, 15:01
Работодатели считают разработку Закона о климате провалом. «Мы уже потратили очень много времени»
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года

Сейчас в фокусе

Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
В дальнейшем квоту на иммиграцию предлагается привязать к прогнозу экономического роста и в основном распределять ее в пользу промышленного сектора.
Подсказка
  • 13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
Лагерь беженцев в Греции.
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
Сооснователь стартапа Lovable Фабиан Хедин посетил Эстонию, приняв участие в мероприятии по креативному кодингу, прошедшему в офисе Pipedrive.
Новости
  • 12.11.25, 19:14
Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей
По прогнозам, к концу года число поданных в эстонскую таможню деклараций может достичь 2,5–3 млн вместо 0,5 млн в 2024 году.
Новости
  • 13.11.25, 13:58
ЕС хочет ввести пошлины в отношении китайских посылок уже с начала 2026 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что коррупции нет места в стране.
Новости
  • 13.11.25, 12:23
Коррупционный скандал расшатал украинское правительство
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025