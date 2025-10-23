Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,26%292
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn−0,07%1 892,87
  • OMX Vilnius0,22%1 262,82
  • S&P 5000,00%6 699,4
  • DOW 300,00%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,56%9 568,25
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  23.10.25, 15:48

Расследование в отношении Nordica прекращено, признаки преступления не выявлены

Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica, в ходе которого проверялись возможные случаи нанесения предприятию экономического ущерба.
Иллюстративное фото
  • Иллюстративное фото
  • Foto: Shutterstock
По итогам расследования признаков преступления не выявили, и никому не было предъявлено обвинение, передает rus.err.ee.
В ходе проверки было установлено, что правление Nordica информировало совет о планируемых контрактах и рисках, однако предоставляло недостаточно подробную информацию о возможных последствиях, из-за чего совет не всегда мог принимать полностью информированные решения. Вместе с тем доказательств того, что решения принимались умышленно во вред компании, не было найдено.
Прокуратура подчеркнула, что принятие бизнес-рисков не является уголовно наказуемым, даже если они привели к финансовым потерям.

