Расследование в отношении Nordica прекращено, признаки преступления не выявлены

Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica, в ходе которого проверялись возможные случаи нанесения предприятию экономического ущерба.
По итогам расследования признаков преступления не выявили, и никому не было предъявлено обвинение, передает rus.err.ee.
В ходе проверки было установлено, что правление Nordica информировало совет о планируемых контрактах и рисках, однако предоставляло недостаточно подробную информацию о возможных последствиях, из-за чего совет не всегда мог принимать полностью информированные решения. Вместе с тем доказательств того, что решения принимались умышленно во вред компании, не было найдено.
Прокуратура подчеркнула, что принятие бизнес-рисков не является уголовно наказуемым, даже если они привели к финансовым потерям.
