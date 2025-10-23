Назад 23.10.25, 15:48 Расследование в отношении Nordica прекращено, признаки преступления не выявлены Прокуратура прекратила уголовное производство в отношении обанкротившейся государственной авиакомпании Nordica, в ходе которого проверялись возможные случаи нанесения предприятию экономического ущерба.

Иллюстративное фото

Foto: Shutterstock

По итогам расследования признаков преступления не выявили, и никому не было предъявлено обвинение, передает rus.err.ee.

В ходе проверки было установлено, что правление Nordica информировало совет о планируемых контрактах и рисках, однако предоставляло недостаточно подробную информацию о возможных последствиях, из-за чего совет не всегда мог принимать полностью информированные решения. Вместе с тем доказательств того, что решения принимались умышленно во вред компании, не было найдено.

Прокуратура подчеркнула, что принятие бизнес-рисков не является уголовно наказуемым, даже если они привели к финансовым потерям.