  19.11.25, 09:48

ЕС намерен сократить время на перемещение войск с запада на восток до 3-5 дней

Готовясь к потенциальному нападению России на страны восточного фланга НАТО, в Евросоюзе работают над тем, чтобы существенно сократить время на перемещение туда войск из Западной Европы, где расположены основные контингенты и порты. Официальные лица ЕС разработали соответствующие предложения, которые представят 19 ноября, пишет во вторник, 18 ноября, газета Financial Times.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
По данным издания, если сейчас время на подобную переброску войск, военной техники и боеприпасов оценивается в 45 суток, то, согласно подготовленному предложению по военной мобильности, оно должно быть уменьшено до пяти или даже трех дней, передает DW.
«Военная мобильность является важнейшим компонентом эффективной безопасности и обороны, а правильная инфраструктура помогает союзникам гарантировать, что мы сможем доставить нужные силы в нужное место в нужное время», – цитирует Financial Times представителя НАТО. Точные цифры войск и маршруты их передвижения засекречены, но дипломаты из стран альянса в целом поддерживают оценки аналитиков, согласно которым из США, Канады и Великобритании в континентальную Европу будет переброшено около 200 тысяч военнослужащих, порядка 1500 танков и более 2500 единиц другой бронетехники.
Германия – в центре плана

В рамках проекта государства ЕС отобрали около 2800 важных объектов транспортной инфраструктуры, остро нуждающихся в модернизации. Позднее чиновники в Брюсселе урезали этот список до 500 приоритетных проектов. В частности, значительные работы необходимо провести на сети автомобильных дорог, особенно в Германии, которой в связи с ее географическим положением, а также тем, что в ней дислоцированы 37 000 американских военнослужащих, отводится центральное место в плане повышения военной мобильности.
Запущенный еще в 2017 году проект «Военная мобильность» (Military Mobility), который также неофициально называют «военным Шенгеном», призван стандартизировать разрозненные правила, регулирующие перемещение армий европейских стран. В результате этого должна быть обеспечена быстрая переброска войск по всей территории ЕС – будь то по автомобильным или железным дорогам, по морю или по воздуху – без задержек на границах государств – членов союза.
Кремль в 2023 году назвал идею создания в Европе «военного Шенгена» «нагнетанием напряженности».
