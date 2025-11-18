Назад 18.11.25, 07:00 Юристократия, или Как Европа разрушает свои финансы Если оставить все как есть, Европа не обанкротится – она просто постепенно исчезнет как финансовая цивилизация – аккуратно, законно и с идеальной отчетностью, пишет сооснователь и председатель правления Admirals Александр Цихилов.

По данным отчета Европейского Банковского Управления (EBA) за 2024-2025 годы, Европейские финансовые институты системно исключают добросовестных клиентов из обслуживания из-за избыточного и неправильно применяемого комплаенса. При этом в большинстве случаев клиенты не получают объяснений о причинах закрытия или отказа в открытии счетов. Это подрывает доступ к базовым платежным услугам и создает новую форму финансовой дискриминации, когда законопослушные люди исключаются из системы. Может показаться, что банки, платежные системы и брокеры более не заинтересованы в новых клиентах и извлечении прибыли, но так ли это на самом деле?

Ответ кроется в том, что в финансовых институтах ЕС возник новый тип власти – юристократия, то есть власть юристов, и в первую очередь комплаенс-офицеров. Решения об открытии счета, выдаче кредита, обеспечении платежей или инвестиционных сделок теперь принимаются не исходя из оценки перспектив заработка, а по принципу «насколько данный клиент может принести банку или брокеру регуляторный риск наказания». Комплаенс-структуры закрывают доступ к финансовым услугам огромному количеству как текущих, так и потенциальных клиентов, и в ряде случаев это не имеет достаточного основания. Фактически финансовая отрасль прекратила независимое существование и превратилась в смиренный сектор юридической отрасли, где финансовая деятельность превращается в процедуру оправдания – бесконечный ритуал доказательств своей невиновности.

Эта трансформация произошла не в один момент, а явилась результатом тектонических изменений в регуляторной практике последнего десятилетия. Давайте попробуем разобраться как это произошло, к чему это в итоге приведет и что необходимо сделать, чтобы избежать наихудших сценариев для европейской финансовой системы и деловой среды в целом.

Суть явления

Когда-то финансовые институты, и в первую очередь банки, фокусировали свою деятельность на оценке соотношения риска и доходности и соответственно управляли своими продуктовыми портфелями. Теперь же, когда департаменты комплаенса от обеспечения вспомогательной функции эволюционировали в фундаментальные подразделения, определяющие клиентскую, маркетинговую и продуктовую политику финансовых учреждений, их основной целью стало максимальное избегание рисков и ответственности.

И наконец – институциональная трусость. Политики и регуляторы уже не способны отменить собственное творение: любой шаг к упрощению можно истолковать как «потакание отмыванию средств». Поэтому вместо реформирования система будет лишь ужесточаться. Через десять лет европейская финансовая архитектура рискует стать самой безопасной в мире – и при этом самой бесполезной. Мы наблюдаем явный сдвиг от экономического рационализма к юридическому формализму, где прибыль вторична, а первична юридическая процедурность.

Юристократия не взрывает систему – она высушивает ее изнутри. Это не кризис, а энтропия. И если оставить все как есть, Европа не обанкротится. Она просто постепенно исчезнет как финансовая цивилизация – аккуратно, законно и с идеальной отчетностью.

Что делать?

Юристократию невозможно победить добавлением новых правил. Европа нуждается не в очередной директиве, а в восстановлении здравого смысла в финансовом управлении. И это не вопрос либерализации, а фактически вопрос выживания финансовой отрасли.

Сейчас, когда в финансовых компаниях до 40% персонала уже являются юристами, риск-офицерами, AML-контролерами и внутренними аудиторами, то есть непроизводительным персоналом, которых регуляторная система навязала бизнесу, подчас трудно выделить ресурсы на повышение качества существующих финансовых продуктов или на создание новых. И доля подобного персонала в финансовых организациях только растет, поскольку ЕС каждый год вводит все новые регуляторные нормы и ужесточает наказания за их ненадлежащее исполнение. Вследствие этого компании вынуждены все больше перераспределять ресурсы от развития продуктов в пользу расширения юристократии либо отказываться от ведения бизнеса в Европе и уходить в другие юрисдикции, где процессы контроля за финансовой деятельностью еще не настолько зарегулированы.