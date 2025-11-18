Юристократия, или Как Европа разрушает свои финансы
Если оставить все как есть, Европа не обанкротится – она просто постепенно исчезнет как финансовая цивилизация – аккуратно, законно и с идеальной отчетностью, пишет сооснователь и председатель правления Admirals Александр Цихилов.
По данным отчета Европейского Банковского Управления (EBA) за 2024-2025 годы, Европейские финансовые институты системно исключают добросовестных клиентов из обслуживания из-за избыточного и неправильно применяемого комплаенса. При этом в большинстве случаев клиенты не получают объяснений о причинах закрытия или отказа в открытии счетов. Это подрывает доступ к базовым платежным услугам и создает новую форму финансовой дискриминации, когда законопослушные люди исключаются из системы. Может показаться, что банки, платежные системы и брокеры более не заинтересованы в новых клиентах и извлечении прибыли, но так ли это на самом деле?
Ответ кроется в том, что в финансовых институтах ЕС возник новый тип власти – юристократия, то есть власть юристов, и в первую очередь комплаенс-офицеров. Решения об открытии счета, выдаче кредита, обеспечении платежей или инвестиционных сделок теперь принимаются не исходя из оценки перспектив заработка, а по принципу «насколько данный клиент может принести банку или брокеру регуляторный риск наказания». Комплаенс-структуры закрывают доступ к финансовым услугам огромному количеству как текущих, так и потенциальных клиентов, и в ряде случаев это не имеет достаточного основания. Фактически финансовая отрасль прекратила независимое существование и превратилась в смиренный сектор юридической отрасли, где финансовая деятельность превращается в процедуру оправдания – бесконечный ритуал доказательств своей невиновности.
Эта трансформация произошла не в один момент, а явилась результатом тектонических изменений в регуляторной практике последнего десятилетия. Давайте попробуем разобраться как это произошло, к чему это в итоге приведет и что необходимо сделать, чтобы избежать наихудших сценариев для европейской финансовой системы и деловой среды в целом.
Суть явления
Когда-то финансовые институты, и в первую очередь банки, фокусировали свою деятельность на оценке соотношения риска и доходности и соответственно управляли своими продуктовыми портфелями. Теперь же, когда департаменты комплаенса от обеспечения вспомогательной функции эволюционировали в фундаментальные подразделения, определяющие клиентскую, маркетинговую и продуктовую политику финансовых учреждений, их основной целью стало максимальное избегание рисков и ответственности.
Если сделка с клиентом не состоялась – упущенная выгода уже не принимается во внимание, зато акцент делается на качестве проведенных проверочных процедур и снижению «профиля риска». Каждое новое регуляторное требование является источником вознаграждений для юристов, и при этом не важно, что страдает сама экономика бизнеса. Банки в своей массе становятся правительственными агентами, на которые государством переложены огромные регуляторные процедуры, а сам банковский счет превратился в своеобразную «лицензию на деятельность», которая может быть в любой момент отозвана, если банку не понравится бизнес-модель клиента или его специалист по комплаенсу недостаточно хорошо в ней разберется.
Страх специалиста по комплаенсу совершить ошибку и потерять работу в отрасли становится главным двигателем этой системы. Именно поэтому неоправданный отказ в обслуживании стал своего рода перестраховкой от возможной ошибки и превратился в повсеместную практику.
Фактически в финансовых институтах возникли две параллельные вертикали власти – собственно, бизнес-вертикаль, стремящаяся к извлечению прибыли, и вторая – юридическая, охраняющая себя от проблем. В конфликте между ними всегда побеждает вторая, полагающая себя непогрешимой, поскольку всегда «стоит на страже интересов акционеров и их защите от регуляторных проблем», но в реальности они стоят исключительно на страже интересов государственной бюрократии за счет предпринимателя. Поэтому юристократия легко отказывается от миллионов евро потенциальной выручки, а в результате добросовестные клиенты становятся расходным материалом репутационной страховки финансовых компаний.
Так европейская финансовая система шаг за шагом отказывается от своего предназначения – управлять риском ради роста. Вместо этого она учится избегать риска ради видимости юридической чистоты. И именно в этой подмене смыслов, тихой и бюрократически безупречной, заключается сущность юристократии, разрушающей финансовую индустрию.
К чему это приведет?
Главное последствие юристократии – потеря предпринимательской энергии. Финансовые институты больше не ищут возможности – они ищут поводы для отказа в обслуживании. Бизнес-решение заменено на юридическую оценку, и все, кто не вписывается в сложный риск-профиль, оказываются вне системы.
Второе неприятное последствие – вытеснение капитала из Европы. Там, где комплаенс превращается в религию, инновации уезжают в юрисдикции, где деньги все еще движутся ради прибыли, а не ради юридического соответствия. Европа теряет свой человеческий и финансовый капитал не столько от налогов, сколько от процедурной избыточности.
Третье – рост корпоративного неравенства. Чем больше слоев бюрократии, тем легче компаниям, у кого есть ресурсы их проходить. Крупные корпорации и состоятельные семьи с частными юристами адаптируются, а малый бизнес и частные лица тонут в требованиях. Возникает новая форма классового разделения: между теми, кто может позволить себе избыточный комплаенс, и теми, кто не может.
И наконец – институциональная трусость. Политики и регуляторы уже не способны отменить собственное творение: любой шаг к упрощению можно истолковать как «потакание отмыванию средств». Поэтому вместо реформирования система будет лишь ужесточаться. Через десять лет европейская финансовая архитектура рискует стать самой безопасной в мире – и при этом самой бесполезной. Мы наблюдаем явный сдвиг от экономического рационализма к юридическому формализму, где прибыль вторична, а первична юридическая процедурность.
Юристократия не взрывает систему – она высушивает ее изнутри. Это не кризис, а энтропия. И если оставить все как есть, Европа не обанкротится. Она просто постепенно исчезнет как финансовая цивилизация – аккуратно, законно и с идеальной отчетностью.
Что делать?
Юристократию невозможно победить добавлением новых правил. Европа нуждается не в очередной директиве, а в восстановлении здравого смысла в финансовом управлении. И это не вопрос либерализации, а фактически вопрос выживания финансовой отрасли.
Сейчас, когда в финансовых компаниях до 40% персонала уже являются юристами, риск-офицерами, AML-контролерами и внутренними аудиторами, то есть непроизводительным персоналом, которых регуляторная система навязала бизнесу, подчас трудно выделить ресурсы на повышение качества существующих финансовых продуктов или на создание новых. И доля подобного персонала в финансовых организациях только растет, поскольку ЕС каждый год вводит все новые регуляторные нормы и ужесточает наказания за их ненадлежащее исполнение. Вследствие этого компании вынуждены все больше перераспределять ресурсы от развития продуктов в пользу расширения юристократии либо отказываться от ведения бизнеса в Европе и уходить в другие юрисдикции, где процессы контроля за финансовой деятельностью еще не настолько зарегулированы.
Переломить этот негативный тренд в Европе может только обратный процесс передачи большинства контрольных функций от бизнеса к специальным государственным агентам, которые проводили бы централизованную проверку компаний и частных лиц и могли предоставить «сертификат финансовой добропорядочности», безусловно принимаемый всеми финансовыми институтами государства без повторяющихся и избыточных проверок своих клиентов.
Создание национального комплаенс-агентства, признанного банками и финтехом, стало бы моделью для всей Европы.
Подобные централизованные KYC-агентства («Know Your Customer» – «Знай Своего Клиента») существенно помогли бы понизить для европейской финансовой индустрии бремя внутренней юристократии. Если банк или брокер действовал разумно и полагался на государственный сертификат, он не должен нести наказание за возможные противоправные действия своих клиентов. Подобной оценкой должны заниматься специальные государственные структуры, а не банки, обязанностью которых является быстро и надежно оказывать профильные финансовые услуги.
Эстония уже доказала, что государство может быть цифровым. Следующий шаг – доказать, что оно может быть и рациональным. Создание национального комплаенс-агентства, признанного банками и финтехом, стало бы моделью для всей Европы. Это не дерегуляция, а разумная централизация доверия.
Европа не столько страдает от кризисов, сколько от стремления к избыточному порядку. В страхе перед возможным хаосом она построила систему, где безопасность стала важнее смысла, а закон – важнее справедливости. Финансовая юристократия явилась логическим следствием этой одержимости избыточным контролем.
Когда право перестает служить экономике, оно начинает ее поглощать. Когда каждый участник рынка видит в другом потенциального нарушителя, исчезает доверие – фундамент любого оборота капитала, и одновременно существенно вырастают транзакционные издержки, губительные для активного развития национальной деловой среды.
История показывает: государственные системы разрушаются не только под ударами внешних врагов, но и под тяжестью собственных норм, если право перестает служить развитию и начинает подавлять его. Европа пока не пересекла эту границу, но настойчиво к ней движется. И если она хочет сохранить статус пространства свободы, богатства и предпринимательской энергии, ей придется восстановить элементарный принцип – доверие к тем, кто создает ее экономическую основу.
Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.
После скандалов, связанных с отмыванием денег, эстонские банки стали особенно тщательно проверять своих клиентов. Некоторым они просто отказываются открыть расчетный счет.
