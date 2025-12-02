Потребительские цены в ноябре выросли на 4,7 процента

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в октябре 2025 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,3% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 0,6%.