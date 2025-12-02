Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%297,7
  • OMX Riga0,3%926,98
  • OMX Tallinn0,04%1 949,85
  • OMX Vilnius0,34%1 284,81
  • S&P 500−0,53%6 812,63
  • DOW 30−0,9%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,1%9 711,77
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,24
  • OMX Baltic0,39%297,7
  • OMX Riga0,3%926,98
  • OMX Tallinn0,04%1 949,85
  • OMX Vilnius0,34%1 284,81
  • S&P 500−0,53%6 812,63
  • DOW 30−0,9%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,1%9 711,77
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,24
  • 02.12.25, 10:18

Потребительские цены в ноябре выросли на 4,7 процента

Гармонизированный индекс потребительских цен, по предварительной оценке, в ноябре вырос на 4,7% в годовом выражении, а по сравнению с октябрем снизился на 0,5%, сообщил Департамент статистики.
Гармонизированный индекс учитывает также расходы туристов – в ноябре авиабилеты были дешевле, чем в октябре.
  • Гармонизированный индекс учитывает также расходы туристов – в ноябре авиабилеты были дешевле, чем в октябре.
  • Foto: Andras Kralla
В ведомстве подчеркивают, что это предварительная оценка, которая будет уточнена по мере поступления данных о ценах за ноябрь. Гармонизированный индекс потребительских цен учитывает также расходы туристов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.11.25, 10:11
Рост цен в октябре был вызван подорожанием услуг
В октябре цены выросли на 4,6%, по сравнению с прошлым годом товары подорожали на 2%, а услуги – на 8,3%, сообщил Департамент статистики.
Новости
  • 20.11.25, 11:02
Индекс цен производителей промышленной продукции повысился на 0,6%
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в октябре 2025 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,3% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 0,6%.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
2
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
3
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
4
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
5
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро
6
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца

Последние новости

Новости
  • 02.12.25, 10:18
Потребительские цены в ноябре выросли на 4,7 процента
Биржа
  • 02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
Новости
  • 01.12.25, 19:11
Сервис Wise заблокировал карты россиян и белорусов без ВНЖ
Новости
  • 01.12.25, 18:39
Руководитель Gunvor, рассматривавший покупку «Лукойла», продает свою долю и уходит с поста
Инвестор Тоомас
  • 01.12.25, 18:09
Инвестор Тоомас: ноябрь усилил давление на цель – из портфеля испарилось почти 8500 евро
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась

Сейчас в фокусе

Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
«Капитала никогда не бывает достаточно», – говорит глава Infortar Мартти Талгре.
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
«Money talks», – так прокомментировал сделку многолетний руководитель бывшей материнской компании порта Baltic Sea Bunkering Алексей Мюрисеп.
Эпицентр
  • 01.12.25, 15:31
Сделка с загвоздкой. Продавцам порта Палдиски предстоит уладить старые проблемы
Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
Строительные работы завершатся в ноябре 2027 года.
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025