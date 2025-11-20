Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%291,52
  • OMX Riga0,06%926,65
  • OMX Tallinn0,11%1 909,27
  • OMX Vilnius0,23%1 273,99
  • S&P 5000,38%6 642,16
  • DOW 300,1%46 138,77
  • Nasdaq 0,59%22 564,23
  • FTSE 1000,63%9 567,55
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,59
  • 20.11.25, 11:02

Индекс цен производителей промышленной продукции повысился на 0,6%

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в октябре 2025 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,3% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 0,6%.
В производстве продуктов питания цены выросли на 2,9%.
  • В производстве продуктов питания цены выросли на 2,9%.
  • Foto: Valmar Voolaid
По словам руководителя группы статистики цен производителей промышленной продукции Департамента статистики Эвели Шокман, в годовом сравнении индекс цен производителей повышается второй месяц подряд: «Рост был такой же величины – 0,5% в сентябре и 0,6% в октябре».
По сравнению с октябрем прошлого года на индекс больше всего повлияло повышение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла. Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел, бумаги и изделий из бумаги, а также электронного оборудования. В отраслях обрабатывающей промышленности рост цен в годовом сравнении составил в целом 0,6%, цены в производстве продуктов питания выросли при этом на 2,9%. «В производстве продуктов питания больше всего подорожали рыбные продукты и различные готовые блюда», – добавила Шокман.
По сравнению с сентябрем в октябре на индекс цен производителей больше всего повлиял рост цен в производстве электроэнергии, изделий из металла и строительных материалов. На индекс повлияло также снижение цен в производстве топливных масел, электронного оборудования, а также в деревообработке.

Статья продолжается после рекламы

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,6%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены строительных материалов и металла. При это наиболее снизились цены нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции, а также бумаги и изделий из бумаги. По сравнению с октябрем 2024 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 1%.
Индекс цен на импортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,2%. Более всего повысились цены электроэнергии, сельскохозяйственной продукции и металла. При этом более всего снизились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также электронного оборудования. По сравнению с октябрем прошлого года индекс цен на импортную продукцию повысился на 0,7%.
