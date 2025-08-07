Член совета Суттер: проблема Кассы здоровья куда серьезнее, чем один злополучный корпоратив
Проблемы с финансированием здравоохранения куда серьезнее, чем один злополучный корпоратив, но и посылать неверные сигналы в условиях экономии недопустимо, заявил член совета Кассы здоровья Хандо Суттер.
По словам члена совета Кассы здоровья Хандо Суттера, на завтрашнем заседании совета в первую очередь обсудят дефицит финансирования здравоохранения, а также прояснят важные детали, связанные с летними днями учреждения.
Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix
Когда повсюду ищут эффективность и рациональные решения, важно не посылать неверных сигналов, отметил Суттер. Поскольку траты на летние дни Кассы здоровья вызвали множество эмоций, на завтрашнем заседании совет постарается разобраться, что произошло на самом деле, и лишь после этого можно будет перейти к содержательному обсуждению, добавил он.
Хотя договор аренды Кассы здоровья в одном из самых престижных деловых районов Таллинна скрыт от общественности на пять лет, база данных государственной бухгалтерии показывает, что учреждение платит арендодателю свыше 60 000 евро в месяц.
