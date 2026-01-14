Кому доверят переговоры по Украине: ЕС обсуждает новую должность
В Брюсселе обсуждается возможность создания должности специального представителя ЕС для участия в переговорах по войне в Украине. Однако, по данным источников, речь пока идет лишь о концептуальной дискуссии, без конкретных решений и кандидатур.
Foto: Liis Treimann
Как сообщает Politico, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас фактически позиционирует себя как ключевую фигуру, которая должна представлять Евросоюз в любых будущих переговорах о судьбе Украины. Бывший премьер-министр Эстонии зарекомендовала себя как один из самых последовательных сторонников Киева и активно использовала свой мандат для консолидации стран ЕС вокруг ужесточения санкций против России.
Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против стран, продолжающих закупать российскую нефть. Об этом сообщил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.
Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности добиваться «всех поставленных задач» в ходе войны против Украины военным путем, обвинив Киев в нежелании урегулировать конфликт мирными средствами. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ.