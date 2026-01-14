Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,35%317,43
  • OMX Riga0,5%933,54
  • OMX Tallinn0,05%2 076,45
  • OMX Vilnius0,95%1 400,84
  • S&P 500−0,19%6 963,74
  • DOW 30−0,8%49 191,99
  • Nasdaq −0,1%23 709,87
  • FTSE 1000,33%10 170,99
  • Nikkei 2251,48%54 341,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,38
  • OMX Baltic0,35%317,43
  • OMX Riga0,5%933,54
  • OMX Tallinn0,05%2 076,45
  • OMX Vilnius0,95%1 400,84
  • S&P 500−0,19%6 963,74
  • DOW 30−0,8%49 191,99
  • Nasdaq −0,1%23 709,87
  • FTSE 1000,33%10 170,99
  • Nikkei 2251,48%54 341,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,38
  • 14.01.26, 11:14

Кому доверят переговоры по Украине: ЕС обсуждает новую должность

В Брюсселе обсуждается возможность создания должности специального представителя ЕС для участия в переговорах по войне в Украине. Однако, по данным источников, речь пока идет лишь о концептуальной дискуссии, без конкретных решений и кандидатур.
Как сообщают СМИ, Кая Каллас фактически позиционирует себя как ключевую фигуру, которая должна представлять Евросоюз в любых будущих переговорах о судьбе Украины.
  • Как сообщают СМИ, Кая Каллас фактически позиционирует себя как ключевую фигуру, которая должна представлять Евросоюз в любых будущих переговорах о судьбе Украины.
  • Foto: Liis Treimann
Как сообщает Politico, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас фактически позиционирует себя как ключевую фигуру, которая должна представлять Евросоюз в любых будущих переговорах о судьбе Украины. Бывший премьер-министр Эстонии зарекомендовала себя как один из самых последовательных сторонников Киева и активно использовала свой мандат для консолидации стран ЕС вокруг ужесточения санкций против России.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.12.25, 12:59
Цахкна: только ужесточение давления заставит Россию отнестись к переговорам всерьез
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, все дальнейшие усилия ЕС должны быть направлены на ужесточение давления в отношении России.
Новости
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против стран, продолжающих закупать российскую нефть. Об этом сообщил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.
Новости
  • 28.12.25, 12:00
Путин заявил о готовности добиваться целей в Украине силовым путем
Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности добиваться «всех поставленных задач» в ходе войны против Украины военным путем, обвинив Киев в нежелании урегулировать конфликт мирными средствами. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Новости
  • 27.12.25, 11:34
Зеленский: мирный план готов на 90%
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по завершению войны, состоящий из 20 пунктов, подготовлен примерно на 90 процентов.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
2
Новости
  • 13.01.26, 12:04
«Мы сейчас где-то на 37-м километре»: убытки T1 – в прошлом, через пару лет центр выставят на продажу
3
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
4
Новости
  • 13.01.26, 12:56
Израильские компании осенью начнут строить в Нарве новую электростанцию для Enefit Industry
5
Новости
  • 13.01.26, 08:33
«Все в порядке». Налоговый долг престижного проекта приближается к миллиону
6
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Последние новости

Новости
  • 14.01.26, 12:47
В ожидании беспилотных автомобилей: сеть 5G начнет расширяться
Новости
  • 14.01.26, 12:06
Промышленный сектор оживает, деревообработка и металлургия – в лидерах
Новости
  • 14.01.26, 11:14
Кому доверят переговоры по Украине: ЕС обсуждает новую должность
Новости
  • 14.01.26, 10:09
Оппозиция Рийгикогу требует от Аннели Аккерманн уйти в отставку
Новости
  • 14.01.26, 09:34
6 дней, 6 аварий: Эстония готовится бороться с повреждениями кабелей с помощью денег ЕС и более жестких наказаний
Биржа
  • 14.01.26, 08:35
Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
Новости
  • 13.01.26, 19:42
Тысячи работников культуры лишились зарплат из-за ошибки. Вину за просчет в законе об азартных играх перекладывают на Минфин

Сейчас в фокусе

Владелец Triple Net Capital Андрес Урб около проекта, на котором повисла большая налоговая задолженность.
Новости
  • 13.01.26, 08:33
«Все в порядке». Налоговый долг престижного проекта приближается к миллиону
Тармо Хыбе рад, что сделанные инвестиции приносят плоды: компания работает с прибылью и привлекает новых арендаторов.
Новости
  • 13.01.26, 12:04
«Мы сейчас где-то на 37-м километре»: убытки T1 – в прошлом, через пару лет центр выставят на продажу
По мнению руководителя Балтийской биржи Каарела Отса, сегодня основная надежда местного рынка – это выход крупных предприятий на биржу, таких как, например, Bolt, Veriff, Wise и Luminor.
Биржа
  • 13.01.26, 06:00
Размер имеет значение: из замкнутого круга Балтийской биржи брезжит выход
Исполнительный директор дизайн-агентства Bond Нильс Каяндер (слева) несколько лет назад вместе с креативным директором агентства Taifuun Мадисом Тарасом участвовал в радиопередаче Äripäev «В эфире – новости маркетинга», где обсуждались креативные идеи и стратегии, стоящие за работами, удостоенными наград на конкурсе «Золотое яйцо 2023». Ведущей программы была Кейт Ауснер. Недавно компания Bond обанкротилась.
Новости
  • 12.01.26, 16:43
Призер конкурса «Золотое яйцо» обанкротился. «Наша отрасль стреляет себе в ногу»
«Учредить паевое товарищество теперь проще, быстрее и удобнее», – говорит руководитель повседневного банковского обслуживания бизнес-клиентов банка Coop Эрье Меттас.
Подсказка
  • 13.01.26, 16:39
Покойся с миром, стартовый счет! Порядок внесения уставного капитала при создании OÜ изменился
«У нас нет никакого желания саботировать закон или извлекать финансовую выгоду из ошибки законодателя», – сказал председатель совета Yolo Group Тим Хит.
Новости
  • 13.01.26, 09:46
Союз организаторов азартных игр Эстонии: техническая ошибка в законе не меняет налоговых обязательств
В прошлом году Налогово-таможенный департамент предотвратил больший налоговый ущерб, чем доначислил налогов.
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026