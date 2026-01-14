Назад 14.01.26, 11:14 Кому доверят переговоры по Украине: ЕС обсуждает новую должность В Брюсселе обсуждается возможность создания должности специального представителя ЕС для участия в переговорах по войне в Украине. Однако, по данным источников, речь пока идет лишь о концептуальной дискуссии, без конкретных решений и кандидатур.

Foto: Liis Treimann

Как сообщает Politico, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас фактически позиционирует себя как ключевую фигуру, которая должна представлять Евросоюз в любых будущих переговорах о судьбе Украины. Бывший премьер-министр Эстонии зарекомендовала себя как один из самых последовательных сторонников Киева и активно использовала свой мандат для консолидации стран ЕС вокруг ужесточения санкций против России.