Назад 14.01.26, 16:01 Семейный бизнес Maxilla прошел путь от гаража до рекордных 16 млн евро Компания Maxilla AS, занявшая четвертое место в рейтинге стоматологических клиник, завершила 2024 год с рекордной выручкой в 16,3 млн евро – на 20% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла почти на 13% и составила 1,2 млн евро.

Стоматологическое лечение не обходится дорого, если регулярно проходить осмотры и профилактическую чистку.

Foto: Andras Kralla

Хотя инфляция затронула все отрасли, успех компании объясняется не только ростом цен на услуги, как выяснилось в радиопередаче «Äripäeva TOP». Член правления Maxilla Рагнар Абель пояснил, что в начале года прайс-лист был скорректирован всего на 6-8%, а летнее повышение ставки НСО вовсе не было переложено на пациентов.