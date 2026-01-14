Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%317,28
  • OMX Riga0,61%933,71
  • OMX Tallinn0,15%2 078,58
  • OMX Vilnius0,08%1 394,51
  • S&P 5000,00%6 963,74
  • DOW 300,00%49 191,99
  • Nasdaq −0,1%23 709,87
  • FTSE 1000,25%10 162,36
  • Nikkei 2251,48%54 341,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,28
  • 14.01.26, 16:01

Семейный бизнес Maxilla прошел путь от гаража до рекордных 16 млн евро

Компания Maxilla AS, занявшая четвертое место в рейтинге стоматологических клиник, завершила 2024 год с рекордной выручкой в 16,3 млн евро – на 20% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла почти на 13% и составила 1,2 млн евро.
Стоматологическое лечение не обходится дорого, если регулярно проходить осмотры и профилактическую чистку.
  • Стоматологическое лечение не обходится дорого, если регулярно проходить осмотры и профилактическую чистку.
  • Foto: Andras Kralla
Хотя инфляция затронула все отрасли, успех компании объясняется не только ростом цен на услуги, как выяснилось в радиопередаче «Äripäeva TOP». Член правления Maxilla Рагнар Абель пояснил, что в начале года прайс-лист был скорректирован всего на 6-8%, а летнее повышение ставки НСО вовсе не было переложено на пациентов.
