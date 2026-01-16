Новый руководитель Финансовой инспекции приступила к работе

Керстин Пильт ранее входила в правление Swedbank в странах Балтии и занимала должность руководителя службы комплаенса в регионе.
Foto: Finantsinspektsioon
«Я начала свою карьеру в Финансовой инспекции и вернулась сюда, чтобы применить опыт, полученный в частном секторе. Теперь у меня есть возможность отдать что-то взамен сектору, с которым я долгое время была связана и работа которого для меня важна», – заявила Пильт в пресс-релизе.
