Назад 16.01.26, 10:34 Новый руководитель Финансовой инспекции приступила к работе Сегодня вступает в должность новый руководитель Финансовой инспекции Керстин Пильт. В последние годы она работала в правлении Swedbank в странах Балтии.

Керстин Пильт ранее входила в правление Swedbank в странах Балтии и занимала должность руководителя службы комплаенса в регионе.

Foto: Finantsinspektsioon

«Я начала свою карьеру в Финансовой инспекции и вернулась сюда, чтобы применить опыт, полученный в частном секторе. Теперь у меня есть возможность отдать что-то взамен сектору, с которым я долгое время была связана и работа которого для меня важна», – заявила Пильт в пресс-релизе.