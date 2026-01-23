Автомобильный налог в этом году принесет в госказну 84 млн евро

8- и 9-местные транспортные средства категории M1 в этом году облагаются налогом на меньшую сумму, чем в прошлом году.
Foto: Andras Kralla
Руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Мадис Лаас пояснил, что в налоговом уведомлении указана общая сумма годового налога по всем транспортным средствам, зарегистрированным на имя владельца или ответственного пользователя.
