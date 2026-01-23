Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,13%318,09
  • OMX Riga0,03%931,66
  • OMX Tallinn0,15%2 078
  • OMX Vilnius0,88%1 411,22
  • S&P 5000,55%6 913,35
  • DOW 300,63%49 384,01
  • Nasdaq 0,91%23 436,02
  • FTSE 100−0,08%10 141,87
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,04
  • OMX Baltic1,13%318,09
  • OMX Riga0,03%931,66
  • OMX Tallinn0,15%2 078
  • OMX Vilnius0,88%1 411,22
  • S&P 5000,55%6 913,35
  • DOW 300,63%49 384,01
  • Nasdaq 0,91%23 436,02
  • FTSE 100−0,08%10 141,87
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,04
  • 23.01.26, 11:54

Автомобильный налог в этом году принесет в госказну 84 млн евро

Налогово-таможенный департамент направил уведомления об уплате годового налога полумиллиону автовладельцев, общая сумма налоговых обязательств составляет 83,8 миллиона евро.
8- и 9-местные транспортные средства категории M1 в этом году облагаются налогом на меньшую сумму, чем в прошлом году.
  • 8- и 9-местные транспортные средства категории M1 в этом году облагаются налогом на меньшую сумму, чем в прошлом году.
  • Foto: Andras Kralla
Руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Мадис Лаас пояснил, что в налоговом уведомлении указана общая сумма годового налога по всем транспортным средствам, зарегистрированным на имя владельца или ответственного пользователя.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост
Автомобильный рынок Эстонии в 2025 году резко сократился: продажи новых и подержанных автомобилей упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В Латвии и Литве продажи, напротив, растут.
Подсказка
  • 06.01.26, 17:38
Налоговые ставки в 2026 году
Рассмотрим налоговые ставки, вступившие в силу в 2026 году, и напомним, как облагается налогами заработная плата за декабрь 2025 года.
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
Автодилеры, которые по заказу клиентов привозят машины из-за границы в Эстонию, в этом году столкнулись с отсутствием спроса. У некоторых компаний продажи упали втрое.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
2
Новости
  • 20.01.26, 18:18
Предприниматель намерен построить большой спа в маленькой деревне. «Мы плывем против течения»
3
Mнения
  • 21.01.26, 12:51
Машиностроитель: в Эстонии миллионы квадратных метров мертвого советского капитала – давайте оживим их
4
Новости
  • 22.01.26, 09:01
Фирму, импортировавшую из России битум, признали виновной в нарушении санкций
5
Новости
  • 22.01.26, 12:34
Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
6
Новости
  • 22.01.26, 06:00
Снова на взлет? Эстонская авиакомпания выходца из России обещает выйти в прибыль после санации

Последние новости

Новости
  • 23.01.26, 12:36
Эстонское общество основателей возглавит Трийн Хертманн
Инвестор Тоомас
  • 23.01.26, 12:35
Инвестор Тоомас: на том ли острове Трамп ищет риски?
Новости
  • 23.01.26, 11:54
Автомобильный налог в этом году принесет в госказну 84 млн евро
Биржа
  • 23.01.26, 11:02
Маск выбирает организаторов крупнейшего IPO в истории
Новости
  • 23.01.26, 09:55
В Абу-Даби пройдут первые трехсторонние переговоры России, США и Украины
Эпицентр
  • 23.01.26, 08:39
Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг
«Это очень грустная для всех история»
Подсказка
  • 23.01.26, 06:00
«Надо было читать документ»: за отказ потребителя от договора Enefit требует неустойку свыше 4000 евро
Новости
  • 22.01.26, 18:54
Владелец A. Le Coq получил разрешение от Латвии на покупку крупнейшей в стране крафтовой пивоварни

Сейчас в фокусе

Руководство пережившей резкое падение прибыли эстонской авиакомпании Fort Aero утверждает, что в результате санации в 2025 году предприятие снова вышло в плюс. Фирма сконцентрировалась на услуге обслуживании самолетов на земле.
Новости
  • 22.01.26, 06:00
Снова на взлет? Эстонская авиакомпания выходца из России обещает выйти в прибыль после санации
Председатель правления компании Keystone Shipping Денис Пискунов еще в 2023 году утверждал, что с началом полномасштабной войны предприятие прекратило торговлю с Россией. Суд с ним не согласился.
Новости
  • 22.01.26, 09:01
Фирму, импортировавшую из России битум, признали виновной в нарушении санкций
Кристина Мустонен на некоторое время останется в Arco Vara, чтобы передать свои обязанности новому руководителю. Новых планов она пока не строит.
Новости
  • 22.01.26, 13:23
Мустонен – о неожиданном уходе из Arco Vara: «Это было непростое решение»
Последствия пожара в ресторане Tbilisi на улице Пикк в Старом Таллинне. Из-за возгорания в системе вентиляции пострадали крыши двух старинных зданий.
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
Среди обнаруженных нами компаний были заведения общепита разного типа, часть из которых работает и как обычные физические точки.
Новости
  • 22.01.26, 08:39
«Как вы сказали? Продовольственный департамент?» На Bolt и Wolt проникают заведения без разрешений
Эстонское подразделение производило для материнской компании волоконно-оптические кабели, используемые при строительстве интернет- и мобильных сетей связи.
Новости
  • 22.01.26, 12:34
Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
Кристина Мустонен.
Новости
  • 22.01.26, 09:51
Руководитель Arco Vara покидает должность
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026