Мороз поднимает цены на газ по обе стороны Атлантики
Рынок природного газа в США так же, как и в Европе, оказался во власти экстремального прогноза погоды. Пока в Европе цены растут из‑за сокращения запасов и наступивших холодов, в США стоимость топлива пережила исторический скачок.
Первый в странах Балтии завод по производству метанола на основе экологически чистого водорода, Pärnu P2X Hub, планирует начать производство на территории Пярнуского аэропорта в третьем квартале 2028 года.
Экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2025 году сократился на 44 процента и достиг самого низкого уровня с середины 1970-х годов. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщило агентство Reuters.