США приостанавливают рассмотрение иммиграционных виз из России и еще 74 стран

Белый дом объявил
, что администрация Трампа поставила на паузу рассмотрение иммиграционных виз в 75 странах. Одна из них – Россия.
- Белый дом сопроводил объявление об этой новости словами «America First» – лозунгом, который часто повторяет 47-й президент США Дональд Трамп.
Как пишет Белый дом, это сделано для того, чтобы избежать ситуации, когда иммигрант въезжает в страну и садится на пособия.
Страны, которые затронет это ограничение: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.
Это произошло на фоне скандала в Миннесоте, где, по утверждению блогера Ника Ширли, десятки детских садов и медицинских центров получили сотни миллионы долларов от штата, но в них не было обнаружено детей или пациентов. Эти компании были основаны сомалийцами и работали в них сомалийцы.
Репортаж Шерли привел к тому, что правительство прекратило выдачу помощи всем детским садам и медицинским центрам штата (если те не предоставят чек или иное обоснование расходов), а тема воровства денег налогоплательщиков (в том числе представителями тех или иных национальностей) стала активно обсуждаться в обществе.
Приостановка рассмотрения виз начнет действовать с 21 января и продлится «бессрочно» – до тех пор, пока Госдепартамент не выработает новый подход к рассмотрению виз, пишет
Fox News.
