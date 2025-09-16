Cleveron вышла в прибыль впервые с 2020 года

Производитель посылочных автоматов и роботизированных решений для логистики Cleveron, который четыре года подряд работал с убытками и ещё недавно несколько раз сокращал персонал, сумел нарастить как прибыль, так и оборот.
Предприниматель, соучредитель Cleveron и член правления Союза электронной торговли Пеэп Кульд считает, что даже массовое сокращение чиновников не приведет к тому, что часть работы останется невыполненной.
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.