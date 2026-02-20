Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,59%6 902,13
  • DOW 300,21%49 498,16
  • Nasdaq 1,05%22 920,52
  • FTSE 1000,61%10 692,36
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,59
  20.02.26, 17:59

Trigon Property осталась без выручки и завершила прошлый год с убытком

Девелопер Trigon Property завершил 2025 год с убытком почти в 0,1 миллиона евро. Выручка компании составила ноль евро, тогда как годом ранее она достигала 0,33 миллиона евро.
Выручка Trigon Property Development в 2025 году составила ноль евро.
  • Выручка Trigon Property Development в 2025 году составила ноль евро.
  • Foto: Лийз Трейманн
Чистый убыток за прошлый год составил 99 507 евро, тогда как в 2024 году компания получила чистую прибыль почти в 0,17 миллиона евро. Чистый убыток на акцию по состоянию на конец 2025 года составил –0,02212 евро. Убыток был обусловлен общеадминистративными расходами.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Окружной суд отменил решение уездного, согласно которому приобретатель Olympic должен был выплатить вытесненным миноритарным акционерам справедливую компенсацию в размере нескольких миллионов евро вместе с штрафами.
Новости
  • 12.02.26, 18:44
Сыр из Пайде влечет инвесторов: Хелениус и Ханшмидт не исключают возможность покупки
Руководство банкротящегося завода сыра E-Piim в Пайде лелеет надежду, что предприятие в ходе процедуры будет продано новому владельцу – несколько компаний уже проявили интерес.
Новости
  • 19.02.26, 14:32
Находящийся на стадии банкротства E-Piim задолжал миллионы и латвийцам. «Это фиаско!»
Подавший заявление о банкротстве завод по производству сыра E-Piim Tootmine, помимо эстонских производителей молока, остался должен миллионы евро и латвийским фермерам.
Новости
  • 09.01.26, 12:33
Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap
Генеральный директор инвестиционной компании Baltcap Эге Метсанди, который должен был навести порядок в компании после произошедшего в 2023 году литовского скандала, во вторник покинул свой пост.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Биржа
  • 20.02.26, 17:59
Trigon Property осталась без выручки и завершила прошлый год с убытком
Новости
  • 20.02.26, 17:30
Объем средств в фондах второй пенсионной ступени превысил 7 млрд
Новости
  • 20.02.26, 17:17
Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал
Новости
  • 20.02.26, 16:51
Глава НТД: профессиональные нарушители санкций неглупы, они избегают эстонских погранпунктов
Новости
  • 20.02.26, 16:46
Для учеников Ида-Вируского профтеха, которые не выучат эстонский за восемь недель, подготовили два варианта
Новости
  • 20.02.26, 16:08
Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp
Mнения
  • 20.02.26, 16:01
Делов-то: каждый пятый не учит эстонский, жахнем ядеркой?
Новости
  • 20.02.26, 15:08
Суд отклонил многомиллионный иск Terminal к Olerex

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

