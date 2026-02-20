Назад 20.02.26, 17:59 Trigon Property осталась без выручки и завершила прошлый год с убытком Девелопер Trigon Property завершил 2025 год с убытком почти в 0,1 миллиона евро. Выручка компании составила ноль евро, тогда как годом ранее она достигала 0,33 миллиона евро.

Выручка Trigon Property Development в 2025 году составила ноль евро.

Foto: Лийз Трейманн

Чистый убыток за прошлый год составил 99 507 евро, тогда как в 2024 году компания получила чистую прибыль почти в 0,17 миллиона евро. Чистый убыток на акцию по состоянию на конец 2025 года составил –0,02212 евро. Убыток был обусловлен общеадминистративными расходами.