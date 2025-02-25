Назад 25.02.25, 15:26 Италия выдала Эстонии крупного российского бизнесмена В конце января итальянские власти задержали и передали Эстонии российского бизнесмена Ивана Анчевского (48 лет) – возглавляемая им московская компания «Мелитэк» является крупнейшим поставщиком швейцарского исследовательского оборудования для российской промышленности и научных учреждений, пишет Eesti Ekspress

Иван Анчевский дает интервью в 2018 году. Скриншот с сайта YouTube.

Государственная прокуратура Эстонии подозревает Анчевского, который вел свой бизнес через Эстонию, в поставках запрещенных стратегических товаров в Россию и нарушении санкционного режима.

Адвокат Анчевского Стелла Вебер пыталась добиться его освобождения из-под стражи, однако окружной суд отказал в удовлетворении ходатайства. Поскольку у Анчевского нет прочных связей с Эстонией, суд счел вероятным, что, находясь на свободе, он может покинуть страну.

В центре начатого в прошлом году уголовного дела – компания Melytec Europe OÜ, созданная в Таллинне в 2015 году. Она занималась поставками промышленных и специализированных машин и оборудования западноевропейского происхождения.

Ранее Melytec Europe была дочерней фирмой московской «Мелитэк», но с конца 2022 года эстонская компания принадлежит лично Анчевскому.