Италия выдала Эстонии крупного российского бизнесмена
В конце января итальянские власти задержали и передали Эстонии российского бизнесмена Ивана Анчевского (48 лет) – возглавляемая им московская компания «Мелитэк» является крупнейшим поставщиком швейцарского исследовательского оборудования для российской промышленности и научных учреждений, пишет Eesti Ekspress.
Иван Анчевский дает интервью в 2018 году. Скриншот с сайта YouTube.
Государственная прокуратура Эстонии подозревает Анчевского, который вел свой бизнес через Эстонию, в поставках запрещенных стратегических товаров в Россию и нарушении санкционного режима.
Адвокат Анчевского Стелла Вебер пыталась добиться его освобождения из-под стражи, однако окружной суд отказал в удовлетворении ходатайства. Поскольку у Анчевского нет прочных связей с Эстонией, суд счел вероятным, что, находясь на свободе, он может покинуть страну.
В центре начатого в прошлом году уголовного дела – компания Melytec Europe OÜ, созданная в Таллинне в 2015 году. Она занималась поставками промышленных и специализированных машин и оборудования западноевропейского происхождения.
Ранее Melytec Europe была дочерней фирмой московской «Мелитэк», но с конца 2022 года эстонская компания принадлежит лично Анчевскому.
Расследование издания «Важные истории» показало, что в 2023 году во время транзита через территорию России пропали санкционные товары на 5 млрд долларов. В схеме «ложного транзита» могла участвовать и Эстония.
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