Нити крупной инвестиционной аферы ведут к криптосхеме Fozeus
Во вторник Центральная криминальная полиция задержала троих мужчин из Эстонии, которых подозревают в масштабном инвестиционном мошенничестве. По подтверждению прокуратуры, афера могла начаться с криптосхемы Fozeus.
Криптопроект Fozeus несколько лет назад активно призывал соотечественников включаться в схему. Людей завлекали в криптосхему внедорожником Lamborghini и квартирой в Дубае. Фото иллюстративное.
Foto: Patrik Tamm
По предварительным данным, с 2022 года трое эстонцев предоставляли ложную информацию о продаваемых виртуальных продуктах, включая возможности покупки криптовалюты, широкой публике, а также отдельным лицам и компаниям с целью привлечения инвестиций.
Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.