24.04.26, 06:00 Нарвская больница ищет компанию, которая построит новый корпус за 13 миллионов Нарвская больница объявила конкурс госпоставки на возведение нового медицинского корпуса. Предложения от строительных компаний ожидаются до 1 июня. Предполагаемая стоимость строительных работ, указанная в документах госпоставки, – 13 млн евро, а общий бюджет проекта с учетом НСО составляет 20 миллионов.

Визуализация нового корпуса Нарвской больницы, сделанная архитектурным бюро Sirkel&Mall.

Как рассказал главный специалист по зданиям Нарвской больницы Кайдо Канн, начало строительства нового корпуса запланировано на август этого года. После строительства и оснащения здания прием первых пациентов ожидается весной 2028 года.

Новый корпус больницы в Нарве появится позади здания скорой помощи.

В тендерной документации указано, что победитель конкурса прежде всего должен будет обследовать здание, в котором располагается служба скорой помощи и патологоанатомическое отделение. Новый корпус больницы будет построен рядом с ним, поэтому при необходимости конструкции этого старого здания нужно будет усилить.

Сам новый корпус больницы возведут по проекту архитектурного бюро Sirkel&Mall. От нового корпуса требуется проложить туннель к историческому зданию больницы. Это здание 1913 года постройки охраняется как памятник архитектуры, строителям нужно будет учесть это во время работ и получить необходимые разрешения.

Историческое здание Нарвской больницы было построено в 1913 году. Сейчас в нем не только лечат пациентов, но и обучают новых медсестер.

В госпоставку также входят подземные коммуникации, новые дороги, парковки и благоустройство. Все работы заказчик требует провести так, чтобы не мешать нормальной работе больницы во время строительства.

Больничный городок осовременят за 46 миллионов

Ранее больница провела отдельный конкурс на проектирование нового здания, который выиграло архитектурное бюро Sirkel&Mall. ДВ писали , что конкурс на проектирование затянулся на целый год из-за того, что один из проигравших участников – Innopolis Insenerid OÜ – обжаловал его результаты. Сначала компания, занявшая в конкурсе госпоставки четвертое место, трижды обжаловала в комиссии по рассмотрению возражений при госпоставках (VAKO), а потом в суде.

Больница указала в качестве ориентировочной стоимости закупки 820 000 евро (без НСО), и сразу отклонила предложения от четырех фирм, которые превышали эту сумму. Здесь VAKO встал на сторону фирмы, обязав больницу оплатить госпошлину и расходы на обжалование.

Вторая жалоба Innopolis Insenerid была связана с тем, что Sirkel&Mall ранее нарушила контракт с Eesti Raudtee в рамках совсем другого тендера. Однако, по мнению Innopolis Insenerid, Нарвская больница должна была исключить этот участок из своего конкурса. Комиссия решила, что больница действительно обязана изучить и учесть это нарушение, чтобы удостовериться, что Sirkel&Mall является надежной компанией, а в противном случае – исключить ее из конкурса.

В итоге Sirkel&Mall признали подходящей для конкурса, но Innopolis Insenerid подал в VAKO новую жалобу против ее участия, поскольку случайно выяснил, что основным исполнителем работ будет не эстонская компания-победитель Sirkel&Mall, а ее польский субподрядчик – фирма Industria Project. Это, по мнению Innopolis Insenerid, не было правильно оформлено и, соответственно, нельзя было квалифицировать победителя в тендере. Комиссия не стала рассматривать эту жалобу из-за того, что она была подана позже допустимого срока. После этого Innopolis Insenerid OÜ обратился с этой же жалобой в суд, но Тартуский окружной суд оставил победителем конкурса Sirkel&Mall.

Общая стоимость строительства и оснащения нового корпуса Нарвской больницы – около 20 млн евро. 70% этих расходов покроет Европейский фонд регионального развития, 20% – государство, 10% – сама больница.

Из-за значительной задержки был риск, что проект не будет готов к назначенному сроку. Это в свою очередь сорвало бы выделение государственных и европейских денег не только на строительство нового корпуса, но и реконструкцию основного шестиэтажного корпуса больницы 1977 года постройки. В общей сложности речь шла о 40 миллионах евро субсидий.

Теперь эта опасность миновала. Часть медицинских услуг из шестиэтажного корпуса переводится в поликлинику на улице Вестервалли, чтобы можно было начать его реконструкцию параллельно со строительством нового здания.

Основной корпус Нарвской больницы был построен в 1977 году, но несколько раз частично реконструировался.

