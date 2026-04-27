27.04.26, 11:12 На перекрестке у бывшего ипподрома в Таллинне вводятся временные ограничения движения В районе перекрестка у бывшего ипподрома с 27 по 29 апреля будут действовать временные ограничения движения, связанные с началом работ по реконструкции. Движение на перекрестке сохранится, однако условия проезда могут временно измениться, и участникам движения следует учитывать возможные задержки.

В рамках проекта предусмотрены локальные краткосрочные закрытия, связанные с подготовительными работами и реконструкцией инженерных сетей. Реализация этих работ позволитсвязать город с новым кварталом Хиподроомии повысить уровень безопасности на Палдиском шоссе.

По словам вице-мэра по вопросам транспорта Йоэля Йессе, речь идет о необходимом проекте с большим влиянием, который свяжет девелоперский проект Хиподрооми с остальной частью города и создаст в районе новые возможности для въезда и выезда. «Расположенное у Хиподрооми Палдиское шоссе отличается очень высокой транспортной нагрузкой, и в рамках запланированных строительных работ мы сможем сделать уличное пространство безопаснее и надежнее для всех участников движения», – сказал Йессе.

«В период строительства движение там, безусловно, станет сложнее и будет занимать больше времени, особенно в часы пик, когда транспортный поток может существенно замедляться. Просим участников движения планировать свои маршруты, учитывать более длительное время в пути и по возможности выбирать альтернативные маршруты», – добавил Йессе.

Статья продолжается после рекламы

Строительные работы пройдут на Палдиском шоссе на участке от улицы Мерелахе до улицы Моони и завершатся к концу августа 2027 года. Работы начнутся весной, чтобы направление выезда из города и перекресток были готовы до зимы. Цель проекта – связать новый жилой и деловой квартал Хиподрооми с остальной частью города и превратить участок Палдиского шоссе между улицами Эндла и Моони в более безопасное и современное городское пространство для всех участников движения.

«После обновления Палдиское шоссе получит облик современного городского пространства. Кроме того, новое решение свяжет соседние районы – от района Лилле до квартала Хиподрооми. Это заметно улучшит возможности передвижения и безопасность пешеходов и велосипедистов. Цель – обеспечить участникам движения безопасное и плавное передвижение и сохранить пропускную способность для автомобилей. В районе появится больше зелени, что сделает уличное пространство приятнее для всех участников движения», – описывает руководитель и совладелец Reterra Рейго Рандметс.

В ходе реконструкции будут построены новые отделенные велодорожки, зеленые островки, современное освещение и новый переход на перекрестке для пешеходов и велосипедистов. Существующая аллея на Палдиском шоссе сохранится. Также появится новая возможность левого поворота с улицы Хиподрооми в сторону центра города. Кроме того, AS Tallinna Vesi построит коллектор ливневой канализации, обновит водопроводные и канализационные трубы, а AS Utilitas Tallinna Soojus построит трубопровод централизованного отопления.

Во время строительства движение на перекрестке останется открытым, но организация движения будет меняться поэтапно. С 27 по 29 апреля в районе перекрестка будут проходить небольшие локальные закрытия. С 5 по 29 мая на перекрестке закроют направление въезда в город, двустороннее движение будет перенаправлено на встречное направление. С 1 июня закроют направление выезда из города на участке от улицы Мерелахе до улицы Моони, движение перенаправят на направление въезда в город.

Маршруты общественного транспорта, обслуживающие район, не изменятся до 1 июня. Информация о дальнейших изменениях и актуальные расписания будут опубликованы в начале июня на сайте transport.tallinn.ee.

Город просит участников движения учитывать более длительное время в пути во время строительства и по возможности пользоваться альтернативными маршрутами. Изменения необходимы, чтобы сделать перекресток с высокой нагрузкой безопаснее для всех участников движения. Тем, кто едет в сторону центра из Кейла, Табасалу и Какумяэ, по возможности рекомендуется пользоваться улицей Эхитаяте. Просим участников движения быть внимательными и соблюдать временную организацию движения.

Общая стоимость проекта составляет 11,6 млн евро. Расходы на реконструкцию покрывают девелоперы Alfa Property OÜ и Reterra Estate OÜ, также вклад внесут AS Tallinna Vesi, AS Utilitas Tallinna Soojus и город Таллинн. Для выполнения строительных работ Alfa Property OÜ, AS Tallinna Vesi и AS Utilitas Tallinna Soojus заключили совместный договор с Megido OÜ, Giga Ehitus OÜ и Viamer Grupp OÜ. Главный координатор работ – Megido OÜ.