Назад Бизнесмен, который строит два новых спа в Таллинне: друзья из банка спрашивали, не сошел ли я с ума По словам владельца и члена правления Spa Tours Калле Куузика, идея строительства спа сначала сильно удивила знакомых и вызвала много вопросов.

«Когда мы начали делать Ring Spa, мои друзья из банка спросили, не сошел ли я с ума. Через полгода они сказали, что, похоже, это все-таки очень хорошая идея», – рассказал Куузик в утренней программе радио Äripäev.

Он затронул и тему конкуренции.

«Конкуренции не стоит бояться. Конкуренция всегда полезна. Чем больше спа, тем больше выбор, – сказал Куусик. – И часто, возможно, вместо вечерней дискотеки ты решишь пойти со спутником жизни, женой, невестой или детьми в спа и провести время с пользой для здоровья».