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Бизнесмен, который строит два новых спа в Таллинне: друзья из банка спрашивали, не сошел ли я с ума

По словам владельца и члена правления Spa Tours Калле Куузика, идея строительства спа сначала сильно удивила знакомых и вызвала много вопросов.
Калле Куузик (справа) считает, что сейчас подходящее время для строительства новых спа.
  • Калле Куузик (справа) считает, что сейчас подходящее время для строительства новых спа.
  • Foto: Andras Kralla
«Когда мы начали делать Ring Spa, мои друзья из банка спросили, не сошел ли я с ума. Через полгода они сказали, что, похоже, это все-таки очень хорошая идея», – рассказал Куузик в утренней программе радио Äripäev.
Он затронул и тему конкуренции.
«Конкуренции не стоит бояться. Конкуренция всегда полезна. Чем больше спа, тем больше выбор, – сказал Куусик. – И часто, возможно, вместо вечерней дискотеки ты решишь пойти со спутником жизни, женой, невестой или детьми в спа и провести время с пользой для здоровья».
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Tallinnasse kahte uut spaad ehitav pereettevõtja: mul pangast sõbrad küsisid, kas sa oled hulluks läinud
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