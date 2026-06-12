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Скандальному бизнесмену Туллио Либлику грозит банкротство

Развивавшему обанкротившийся центр впечатлений WOW на Сааремаа Туллио Либлику теперь грозит личное банкротство. В суде продолжается спор по обвинению Либлика в мошенничестве с субсидиями.
Туллио Либлик был оправдан уездным судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями, связанному с центром впечатлений WOW, однако признан виновным в попытке мошенничества, связанной с падел-центром. Стороны обжаловали решение, и спор продолжится в окружном суде.
  • Туллио Либлик был оправдан уездным судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями, связанному с центром впечатлений WOW, однако признан виновным в попытке мошенничества, связанной с падел-центром. Стороны обжаловали решение, и спор продолжится в окружном суде.
  • Foto: Andras Kralla
Во вторник суд назначил Туллио Либлику доверенное лицо, без разрешения которого мужчина больше не может распоряжаться своим имуществом. В производстве о неплатежеспособности физического лица доверенное лицо выполняет роль, схожую с ролью временного банкротного управляющего в процедуре банкротства компании: составляет обзор имущества и долгов должника и дает суду оценку его экономического положения.
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