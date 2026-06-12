Скандальному бизнесмену Туллио Либлику грозит банкротство

Туллио Либлик был оправдан уездным судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями, связанному с центром впечатлений WOW, однако признан виновным в попытке мошенничества, связанной с падел-центром. Стороны обжаловали решение, и спор продолжится в окружном суде.
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Во вторник суд назначил Туллио Либлику доверенное лицо, без разрешения которого мужчина больше не может распоряжаться своим имуществом. В производстве о неплатежеспособности физического лица доверенное лицо выполняет роль, схожую с ролью временного банкротного управляющего в процедуре банкротства компании: составляет обзор имущества и долгов должника и дает суду оценку его экономического положения.
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Пярнуский уездный суд оправдал бизнесмена Туллио Либлика по эпизодам, связанным с проектом WOW Keskus на Сааремаа, однако признал его виновным в попытке получить поддержку обманным путем на строительство падел-центра.
Банкротный управляющий компании сааремааского предпринимателя с неоднозначной репутацией Туллио Либлика продает построенный при поддержке государства центр развлечений в Курессааре. Стартовая цена к настоящему моменту снижена на 2,6 млн евро.
Построенный в Курессааре центр впечатлений WOW пустует у моря в ожидании нового владельца. Банкротный управляющий снизил стартовую цену необычного здания, так как изначально на него не нашлось покупателей.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.