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Литва меняет премьера: кризис власти вылился в новую коалицию

Правительственный кризис в Литве завершился отставкой нынешнего премьер-министра и новой трехпартийной коалицией.
Лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.
  • Лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.
  • Foto: Judita Grigelytė, Verslo Žinios
Инга Ругинене, которая находилась у власти меньше года, уходит с поста премьер-министра Литвы, а вместо нее новый правящий союз возглавит ее однопартиец, лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.
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