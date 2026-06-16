Партия бывшего президента Болгарии Румена Радева «Прогрессивная Болгария» с большим отрывом победила на прошедших вчера выборах. Его иногда именуют прокремлевским политиком, но не столь последовательным противником поддержки Украины, как уходящий венгерский лидер Виктор Орбан.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.