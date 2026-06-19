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Госкомпании сцепились между собой: взрывчатка стояла в порту, а порт об этом не знал

Хотя, по словам министра инфраструктуры Кулдара Лейса, находящиеся в его ведении Saarte Liinid и TS Laevad, которые спорят в суде из-за портовых сборов, вот-вот заключат компромисс, сами участники процесса вовсе не так в этом уверены.
Организующая паромное сообщение TS Laevad время от времени выполняет на паромах между портами Виртсу и Куйвасту и коммерческие рейсы – например, для перевозки взрывчатых веществ. Для управляющей портами Saarte Liinid это стало большим сюрпризом.
  • Организующая паромное сообщение TS Laevad время от времени выполняет на паромах между портами Виртсу и Куйвасту и коммерческие рейсы – например, для перевозки взрывчатых веществ. Для управляющей портами Saarte Liinid это стало большим сюрпризом.
  • Foto: Liis Treimann
Уже полтора года между компаниями длится спор, из-за которого управляющая государственными малыми портами AS Saarte Liinid подала в суд иски против OÜ TS Laevad, организующей паромное сообщение с крупными островами. Как утверждает Saarte Liinid, спор вызван в том числе тем, что грузовики со взрывчаткой часами стояли на территории порта в ожидании парома, при этом порт об этом не знал.
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