Назад В Крыму полностью остановили продажу бензина на заправках В Крыму с 9 утра 21 июня полностью прекращен отпуск топлива на всех заправках. Бензин больше не продают ни свободно, ни по талонам, заявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики Крым», — сказал Аксенов, передает « Медуза ».

С дефицитом бензина Крым столкнулся в конце весны. Причиной стали атаки ВСУ на бензовозы и грузовые автомобили, которые снабжают аннексированный полуостров по трассе Р-280 «Новороссия».

6 июня в Севастополе на сети заправок «ТЭС» уже ввели QR-коды для получения талонов на бензин: один талон давал право купить 20 литров топлива. Получить код можно было только раз в неделю и только в мессенджере «Макс». Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что коды разбирают «буквально в течение нескольких десятков секунд».