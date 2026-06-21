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В Крыму полностью остановили продажу бензина на заправках

В Крыму с 9 утра 21 июня полностью прекращен отпуск топлива на всех заправках. Бензин больше не продают ни свободно, ни по талонам, заявил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.
Крым, 11 июня.
  • Крым, 11 июня.
  • Foto: Scanpix
«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики Крым», — сказал Аксенов, передает «Медуза».
С дефицитом бензина Крым столкнулся в конце весны. Причиной стали атаки ВСУ на бензовозы и грузовые автомобили, которые снабжают аннексированный полуостров по трассе Р-280 «Новороссия».
6 июня в Севастополе на сети заправок «ТЭС» уже ввели QR-коды для получения талонов на бензин: один талон давал право купить 20 литров топлива. Получить код можно было только раз в неделю и только в мессенджере «Макс». Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что коды разбирают «буквально в течение нескольких десятков секунд».
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