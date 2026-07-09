Назад Минфин: дефицит госсектора Эстонии к концу мая составил 1,6% ВВП К концу мая дефицит бюджета государственного сектора Эстонии составил 719 млн евро, или 1,6% прогнозируемого на этот год ВВП. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 0,1 процентного пункта, сообщило 9 июля Министерство финансов.

Основную роль в увеличении дефицита сыграло центральное правительство, пишет rus.err.ee . Его дефицит достиг 723 млн евро, что на 24 млн евро больше, чем годом ранее. В министерстве связывают это с замедлением роста налоговых поступлений и заметным увеличением государственных инвестиций, прежде всего в строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica.

При этом налоговые поступления продолжают расти. В мае в госбюджет поступило 1,29 млрд евро налогов – на 3,5% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили повышение зарплат, увеличение ставки НСО и более высокие поступления от подоходного налога.

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень зарегистрированной безработицы на конец мая составил 5,6%. Фонд оплаты труда вырос на 4,8%, несмотря на небольшое сокращение числа рабочих мест.

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Расходы госбюджета в мае составили 1,64 млрд евро, увеличившись на 9% в годовом сравнении. Инвестиции выросли на 76,6%, главным образом за счет Rail Baltica. Финансовые расходы, включая обслуживание государственного долга, увеличились на 21%.

В Министерстве финансов ожидают, что дефицит центрального правительства будет расти до конца года на фоне увеличения расходов на оборону и инвестиционные проекты. Социальные фонды завершили май с дефицитом 82 млн евро, тогда как местные самоуправления сохранили профицит в размере 85 млн евро.