За пять месяцев налоговые поступления выросли до 6,2 млрд евро

Глядя на экономическую политику страны, создается впечатление, что мы существуем где-то за пределами еврозоны, а новые налоги вводятся в совершенно неподходящее время, считают инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас и инвестиционный стратег эстонского филиала INVL Life Райт Кондор.
Дивиденды за это полугодие дали мне один очень практичный и болезненный урок: рост на бумаге не всегда означает большую сумму на банковском счете. Дивиденды от моих американских технологических гигантов действительно неплохо выросли, но на деле весь этот рост ушел на налоги.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.