За пять месяцев налоговые поступления выросли до 6,2 млрд евро

Дивиденды за это полугодие дали мне один очень практичный и болезненный урок: рост на бумаге не всегда означает большую сумму на банковском счете. Дивиденды от моих американских технологических гигантов действительно неплохо выросли, но на деле весь этот рост ушел на налоги.